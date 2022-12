Popsala, jak se o ni Soukup stará: Hanychová vyvrátila spekulace o rozchodu

Zdroj: Profimedia

Klobouk dolů, nastávající mamince Agátě Hanychové to na slavnostním otevření beauty salonu hodně slušelo. Na akci sice dorazila s drobným zpožděním, ale s úsměvem na rtech a v pohodě. Následně otevřeně promluvila o vztahu s Jaromírem Soukupem a vzala vítr z plachet všem, kteří kdy spekulovali o jejich rozchodu.

Agáto, viditelně jste v dobrém rozmaru, volným tempem se dmoucí bříško vám hodně sluší, takže si těhotenství užíváte a prožíváte?

„No jasně, všechno v pohodě. Vyrazila jsem do tohohle salonu na pozvání, protože tady mi pravidelně dělají vlasy, takže když přišla nabídka k účasti, neexistovala pro mě jiná alternativa, než kývnout. Jsem ve čtvrtém měsíci, takže k mým dvěma dětem Kryšpínovi a Mie nový přírůstek přibude až v dubnu. A jelikož a protože momentálně žádná dramata neprožívám, naopak je to docela brnkačka, tak proč bych tu chyběla,“ vysvětlila pro kafe.cz Agáta.

Přeci jen nastávající maminka by měla mít nějaké úlevy, nehonit se, netahat těžké věci, prostě slevit z tempa a průběžně oddychovat. Máte v tomhle směru podporu v partnerovi Jaromírovi, je ozdobou domácích prací nebo toho víc, když jste spolu napovídá, než aby pomáhal?

“Tak tohle máme vyřešené a je to v pohodě. Mezi námi, tou jak jste říkal ozdobou, jsem mimochodem já a co se práce a spolupráce s Jaromírem týče, jsme na tom stejně. Oba za sebou máme několik partnerských vztahů, o zkušenosti tedy není nouze, víme, co vše život partnerský a rodičovský obnáší a bez problémů se dohodneme na všem,“ uvedla Hanychová.

Buďme přeci jen na závěr trošku konkrétnější. Prozraďte, v čem je tedy váš partner přínosem pro domácí práce?

„Dobrá, dobrá, tak ve zkratce. Co se třeba týče kuchyně, tak mi před pár dny vyrobil údajně zdravotní chuťovku, zapékaný celer, který byl mimochodem mezi námi vydařený a dost dobrý. Jinak, jak jsem řekla, zvládá bez větších problému vše pracovně náročnější. Samozřejmě ty těžší záležitosti dělá automaticky sám a prý s chutí a rád. Třeba naložené kolečko by mě tahat a dřít nenechal. Vše je prostě o domluvě, a ta u nás nechybí. Když se mrkneme do občanek, tak zjistíme, že jsme takoví starší rodiče, kteří mají leccos za sebou, tak víme, co je dobré, co udělat a čemu se vyhnout. A to nám vyhovuje a proto vztah klape jak má,“ dodala Agáta Hanychová.