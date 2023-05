Hanychová přiznala dar za obrovské peníze i problém s chůvou: Děti jsou nervózní

Zdroj: Profimedia

Jaromír Soukup se už měsíc raduje ze společného potomka s Agátou Hanychovou a jako správný starostlivý otec koupil své partnerce za porod dárek a rozhodně na něm nešetřil. Mediální magnát pořídil influencerce auto za víc než milion korun.

Agáta Hanychová se pár týdnů po příchodu dcery Rozárky na svět pochlubila, co dostala od Jaromíra Soukupa jako porodné. Většinou pánové za miminko kupují svým ženám šperky, majitel TV Barrandov ale své partnerce pořídil nové, bezpečné auto, kam se vejdou všichni tři potomci Hanychové.

"Dostala jsem nové auto, u kterého bylo hlavní, aby bylo bezpečné," vysvětlila trojnásobná maminka. Hanychová má totiž kromě nejmladší Rozárky ještě pětiletou dceru Miu, jejímž otcem je její bývalý manžel Jakub Prachař a ze vztahu s bývalým hráčem amerického fotbalu Mirkem Dopitou má desetiletého syna Kryšpína.

Ačkoliv se dar může na první pohled zdát luxusní, Agáta si příliš nepolepšila, jelikož donedávna jezdila v Porshe a to vyměnila za korejskou Kiu. To ale influencerka neřeší, jelikož nyní potřebuje hlavně hodně místa, aby mohla své děti rozvážet na kroužky a návrat do práce zatím neplánuje.

Potřebuji českou chůvu

Ačkoliv Agáta Hanychová před porodem vykřikovala do všech stran, jak se ihned po příchodu dcery vrátí do práce, nakonec je vše jinak. První problém přišel hned v podobě jazykové bariéry s chůvou z Filipín, kterou si inlufencerka vysnila podle zahraničních filmů.

"Byl to vždy můj sen mít Filipínku. Viděla jsem to ve filmech, kde měla ta matka chůvu z Filipín. Ale zaprvé, je to jiná mentalita a zadruhé je tam velká bariéra s angličtinou. V tomto případě ne u Kryšpína, ale u Mii. A zatřetí, potřebuji českou chůvu," svěřila se nedávno na Instagramu v živém vysílání.

"Děti se cítí nervózní, když jim ta chůva nerozumí. Chůva by měla přinášet do rodiny pohodu," doplnila svou dceru Veronika Žilková. Možná i z tohoto důvodu se nakonec Hanychová rozhodla s návratem k natáčení své show pro TV Barrandov ještě nějaký čas vyčkat. "Chci být s dětmi, žádné natáčení se neplánuje, jsem vytížená doma dostatečně," uzavřela Agáta, která sice nepracuje, ale už v době šestinedělí stihla obejít několik společenských akcí.

Z vnučky je nadšená i Veronika Žilková, která se krátce po jejím narození rozplývala na premiéře hry Já, diktátor. „Viděla jsem ji hned dvě hodiny po porodu. Těším, že půjdu s kočárkem na procházku. Je hrozně podobná panu Soukupovi. Je opravdu rozkošná a je to osobnost,“ uvedla pro iGlanc.cz herečka.

Zdroj: Vltava Labe Media