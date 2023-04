Známe tvář malé Rozárky! Dcera Hanychové a Soukupa vypadá na snímku jako panenka

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová v úterý večer porodila dceru Rozárku. Ačkoliv influencerka fanouškům slíbila, že jim holčičku ukáže, zatím její tvář na Instagramu neodhalila. Moderní technologie ale umí vytvořit snímek, jak by potomek Jaromíra Soukupa mohl v budoucnu vypadat.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se radují ze své holčičky Rozárky, která přišla na svět ve vinohradské nemocnici na začátku týdne. Trojnásobná maminka měla ukázkový porod, který trval pouhých šest hodin a předtím ještě stihla zabezpečit své dvě starší děti.

"Dovolala jsem se Jaromírově asistentce a zeptala jsem se jí, na jak dlouho to ještě má. Řekla mi, že zhruba na hodinu, tak jsem mu vzkázala, aby ihned potom vyrazil za mnou. Možná tím, že to byl už můj třetí porod, jsem to až tak moc neprožívala. Byla jsem doma, sbalila jsem děti na školu v přírodě, zajela jsem koupit baterky do hry, co potřebovali, oholila jsem si nohy a jela," svěřila se dcera Veroniky Žilkové v živém vysílání na Instagramu.

Hanychová ihned po příchodu svého třetího potomka začala plánovat další. "Zjistila jsem, že miluji rodit. Na sále jsem pronesla, že se tam zase vrátím. Sestřička mi řekla, že jsem první, co oznámila čtvrté dítě na porodním sále!" přiznala Blesku.

Holčičku zatím skrývá

Hanychová pár týdnů před porodem vtipkovala, že by nejraději vysílala svůj porod živě. Nakonec od toho naštěstí upustila a fanouškům se ozvala pouhých deset minut po narození dcery.

Ačkoliv Agáta před porodem fanouškům v živých vysíláních přislíbila, že svou nejmladší dceru bude stejně jako ostatní děti pravidelně sdílet na sociálních sítích, zatím ale holčičku neukazuje.

Díky moderním technologiím se ale nyní můžete podívat, jak by za pár měsíců mohla dcera Jaromíra Soukupa a Agáty Hanychové vypadat. Snímek najdete v naší galerii.

Hanychová obličej miminka zatím neukázala