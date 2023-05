Agáta Hanychová šestinedělí nedodržuje: S Rózou už plánuje odjezd za hranice

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová před nedávnem přivedla na svět svého třetí potomka a velikou rodinu si naplno užívá. Dokonce natolik, že co nejdříve plánuje s Jaromírem Soukupem počít další dítě. Influencerka se rozpovídala o mateřství i fanoušky očekávané svatbě.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup už se měsíc radují z jejich společné dcery Rózy. Influencerka se na svátek zamilovaných vydala s kočárkem na Petřín, kam ji doprovodil její partner.

"Pusa pod stromem proběhla. Jsem hrozně ráda, že jsme tady na Petříně. Jaromír tady asi někdy byla, ale já jsem tu poprvé a myslím si že na prvního máje je to opravdu nejlepší místo," pochlubila se čerstvá trojnásobná maminka v rozhovoru pro Stream.

"Jsou to tři týdny co mám dceru. Dřív se v šestinedělí vůbec nevycházelo, takže jsem v šoku, kolik tady vidím lidí. Ale zatím dobrý a samozřejmě si to užíváme," dodala Agáta s tím, že ihned začala také cvičit, aby se dostala do formy. "Samozřejmě cvičím. Začala jsem asi pět dní po porodu, já to takhle má vždycky a myslím si, že to je důležitý," tvrdí dcera Veroniky Žilkové. Největším překvapením u třetího dítěte je ale dle slov Hanychové hlavně chování jejího partnera.

Doufám že naočkuju a dojedeme pryč

"Jsem úplně v šoku, jak Jaromír funguje jako otec. Opravdu se nebojí být s Rózou sám, takže už jsem byla i nakoupit jídlo a v drogérii, je úžasný v tomhle. Jediná nevýhoda je, že nemůže kojit," pěje Agáta Hanychová na Jaromíra Soukupa samou chválu.

Rozárka je prý navíc vzorné miminko. "Zatím mě překvapilo, jak je hodná. Takže nevím po kom je, asi není ani po mně, ani po Jaromírovi. Já si to užívám, je to takový poklidný a já vlastně poprvé nikam nespěchám, takže je to i mnou," svěřila se Agáta výše zmíněnému webu.

Nyní už se nemůže dočkat, až její malá Rozárka dostane vakcínu a budou moct odletět do Španělska, kde vlastní Soukup luxusní sídlo. "Doufám že naočkuju a odjedeme pryč," těší se Hanychová a dodává, že stejně jako u Miy chce i u nejmladšího potomka zavést denní řád.

"Už u druhýho dítěte jsem zavedla rituály, jakože chodíme každý den koupat ve stejnou dobu. V tomhle chci pokračovat, jelikož si myslím, že to je to jediný, co tomu dítěti dává řád a je to skvělá věc," prozradila influencerka a uzavřela rozhovor tím, že dříve než svatbu chce rozhodně další děti. "Prvně bych chtěla čtvrtý dítě. Nebo pátý, šestý, uvidíme…"