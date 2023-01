Sex se Soukupem: Hanychová šokovala otevřeností a prozradila intimnosti

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová aktuálně leží doma se zápalem plic a tak pro svoje holčičky, jak své sledující nazývá, uspořádala oblíbené Q&A neboli otázky a odpovědi. Budoucí trojnásobná maminka na sebe jako vždy prozradila nejednu pikantnost.

Agáta Hanychová poslední dny tráví doma v posteli, jelikož skončila na antibiotikách se zápalem plic.

Těhotná influencerka si dlouhé chvíle doma krátí na Instagramu a svým sledujícím dala možnost pokládat jakékoliv otázky. Fanoušky hlavně zajímalo, kdy a jak se o vážné diagnóze dozvěděla.

"Tak většinou samozřejmě tohle určuje doktor. Takže jsem byla u lékaře a nebyla jsem na rentgenu, ale na CRP a z poslechu," vysvětlila dcera Veroniky Žilkové. Hanychová je aktuálně v šestém měsíci těhotenství a fanoušci jí začali pokládat i pikantnější dotazy, například jestli má stále se svým partnerem Jaromírem Soukupem sex.

Čím větší břicho, tím lepší sex

"No to je alespoň nějakej dotaz. Skvěle. Já myslím, že čím větší břicho, tím je to lepší," odpověděla se smíchem Agáta Hanychová a z jejího výrazu bylo jasné, že to myslí ironicky.

Od tohoto tématu proto influencerka raději přešla k další otázce, zda už mají s Jaromírem Soukupem vybrané jméno pro miminko. "Pro holku máme Rozárku a pro kluka žádný, protože víme, že to bude holka," prozradila Agáta. "Chci rodit přirozenou cestou tak, jako jsem rodila obě dvě děti, takže doufám, že to všechno klapne a budu moct rodit přirozeně," dodala ke svému blížícímu se porodu.

Na poslední dotaz, jak prožívá svůj požehnaný stav a zda je spíš klidnější typ nebo se naopak ze všeho stresuje, odvětila Hanychová také velice upřímně. "Nervy, nervy, spíš nervy."

Hanychová a Soukup budou mít dceru Rozárku