Život není co chceš: Ztrhaná Agáta Hanychová přiznala krizi se Soukupem

Agáta Hanychová se poslední dny věnuje hlavně přípravám svého nového pořadu "Agáta Jaromíra Soukupa", přesto si ale našla čas uspořádat svému synovi Kryšpínovi netradiční oslavu narozenin. Na té samozřejmě nechyběl její partner Jaromír Soukup a nesla se v ryze klučičím stylu. Hanychová si později postěžovala, že jsou pro ni poslední dny velice náročné. Se Soukupem měli zřejmě menší pracovní krizi, ale svůj pořad jistě dovedou do zdárného konce.

Agáta Hanychová uspořádala svému synovi Kryšpínovi letos netradiční oslavu jedenáctých narozenin. Dvojnásobná maminka se pochlubila snímkem z párty, která se nesla v čistě mužském stylu.

Dvojnásobná maminka pozvala svého bratra Vincenta Navrátila a dorazil i Jaromír Soukup a jeho syn Lukáš. Celá parta pak vyrazila na paintball, což je zábavný sport, při které je cílem vyřadit protivníka zasažením kuličkou s barvou vystřelenou ze speciální zbraně.

"Oslava Kryšpínka jedenáct let," napsala Agáta k fotce z oslavy a přidala hashtagy láska a rodina. I když aktuálně zažívá Hanychová euforii zamilovanosti, příprava nového pořadu jí prý dává pořádně zabrat.

Je to veliká výzva

Agáta Hanychová od svého návratu do Čech tráví každou volnou chvilku na TV Barrandov, kde už za pár dní vypukne její nový pořad s Jaromírem Soukupem.

"Těším se, je to veliká výzva, No co k tomu říct. Život není co chceš, ale co vydržíš. To bylo vždy mé heslo… Holčičky, držte mi palce, 5. září ve 21:30," napsala influencerka, pro kterou jsou přípravy na natáčení velice náročné. Je zřejmé, že se Soukupem prožívají pracovní krizi, ale není pochyb o tom, že to zvládnou.

Přes únavu zvládá Agáta stále natáčet desítky reklamních videí na svůj Instagram i péči o dvě děti. Tak se necháme překvapit, jestli se tvrdá dřina Hanychové vyplatila a zda o nový pořad na TV Barrandov bude zájem.