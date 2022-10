K seznámení Hanychové a Soukupa nemuselo dojít: Za vše může Pavel Novotný

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup si do svého pořadu pozvali jako hvězdného hosta Pavla Novotného a během natáčení starosta Řeporyjí prozradil na hrdličky velmi zajímavé informace. Například, že k setkání influencerky a majitele TV Barrandov prý vůbec nemuselo dojít, kdyby Novotný nezrušil svou účast a nenahradila ho právě Hanychová.

Pavel Novotný byl prvním hostem speciálu show Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa a nebyla to náhoda, že si dvojice pozvala právě starostu Řeporyjí.

"Víte proč je tady Pavel jako první host? Protože jsem díky tomu, že nepřišel na natáčení, jsem sbalila Jaromíra," přiznala budoucí trojnásobná maminka. "To je pravda a proto jsem taky váš největší fanoušek," potvrdil Novotný slova Hanychové.

Dcera Veroniky Žilkové už několikrát zdůraznila, že to byla ona, kdo nahodila udičku a mediální magnát se chytil. Soukup z tohoto tvrzení ovšem není zrovna nadšený.

Nejsem žádný zoufalec

"Podívejte se, já bych nechtěl vypadat jako nějaký zoufalec nebo nešťastník. Jako, že jsem trouba co seděl a čekal až ho Aguš sbalila, já jsem tomu šel dost naproti," obhajoval se Jaromír Soukup před svou dominantní partnerkou Agátou Hanychovou.

Influencerka má mediálního magnáta omotaného kolem prstu, což dokazuje i to, že se Soukup rozhodl s ní po pár dnech randění založit rodinu.

"Od první chvíle, co se potkali, to byl úkol číslo jedna. Dítě chtěli oba dva. Jaromírovi je 53 a Agátě 37. To je ideální věk na poslední dítě. Celé léto se o tom bavili. Takže šlo o plánované dítě. Jsem ráda, že je příroda nenechala plánovat dlouho. Jsou páry, kterým se to nedaří roky. Dětí není nikdy dost. Navíc třetí dítě nosí štěstí. Pro mě je třetím dítětem Vincent. Až v 37 letech si člověk to těhotenství pořádně užije. Myslím, že oba na to mají věk, aby byli skvělými rodiči. Proto jsme tady. Abychom se rozmnožovali," práskla na svou dceru v rozhovoru pro Extra Veronika Žilková.

