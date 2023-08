Hanychová rozchod se Soukupem popírá: Proč ale shání muže na opravdu brány?

Agáta Hanychová se před pár dny vrátila ze Španělska do Čech a návrat to nebyl zrovna radostný. Influencerce vykradli barák a to není zdaleka vše. V živém vysílání trojnásobná maminka přiznala, že už si s partnerem Jaromírem Soukupem lezli na nervy a tudíž si od sebe na čas dávají pauzu. Mediální magnát se dokonce nezúčastnil oslavy Agátinýho syna Kryšpína a fanoušci spekulují, zda se dvojice náhodou v tajnosti nerozešla. I když Hanychová vše popírá, všímaví sledující mají jasno.

Agáta Hanychová s Jaromírem Soukupem randí od loňského léta. Tehdy si mediální magnát pozval známou influencerku do jednoho ze svých mnoho pořadů, kde mezi nimi přeskočila jiskra. Po pár týdnech vztahu pak hrdličky odjely do Španělska, kde má majitel TV Barrandov vilu a zde si zadělali na společného potomka. Dva měsíce po seznámení tak byla Hanychová těhotná a vypadalo to, že konečně našla toho pravého. Na Instagramu pravidelně sdílela zamilované snímky a svému Jaromírovi vyznávala nehynoucí lásku. Poslední dobou se ale miliardář zcela vypařil ze sociálních sítí své partnerky a velice podivný byl i jejich letní pobyt v Marbelle, kde se natáčela Agáta pouze s dětmi. Nakonec se do Čech vrátila Hanychová pouze s dětmi a asistentem a stále častěji se objevují domněnky, že se dvojice buď rozešla, nebo řeší vážnou krizi ve vztahu. Chlapa na opravu vrat schání na Instagramu "Kdyby se chtěl někdo ptát, proč pro nás nebyl Jaromír na letišti, tak tam nebyl, protože měl v pět ráno jednání, které bylo navíc v Brně. Tohle byl důvod," vysvětlila Agáta Hanychová během živého vysílání na Instagramu, proč na ni na letišti místo partnera čekala matka. "Jaromír je doma, má hodně práce, musíme se tady všichni aklimatizovat. Jinak se samozřejmě nic neděje. Myslím, že jsme spolu teď byli až až a každý si potřebuje trošku odpočinout. Žádný rozchod ani nic podobného se nekoná," odpověděla na zvídavé otázky fanoušků, kde se nachází Jaromír Soukup. Ve stories pak Hanychová opakovaně popřela, že by došlo mezí ní a Soukupem k rozchodu. O dva příběhy dále ale sháněla influencerka muže, který by jí opravil vstupní bránu, což opět probudilo zvídavé dotazy, proč jí nepomůže právě mediální magnát, když stále tvoří pár. Dcera Veroniky Žilkové už v minulosti několikrát popírala rozpady vztahů a vždy se nakonec ukázala pravda. Nezbývá než vyčkat a brzy se jistě odhalí, jak to mezi sebou má nejsledovanější duo českého showbyznysu. Zamilované snímky jsou minulostí