Jakub Prachař si vystřelil z Hanychové: Slova o těhotenství a sprostých lžích

Agáta Hanychová zanedlouho přivede na svět svého třetího potomka a v požehnaném stavu stihla ještě nafotit sérii těhotenských snímků. Výslednými fotkami se influencerka pochlubila na sociální síti. Její ex Prachař ale rozhodně nezůstal pozadu.

Agáta Hanychová koncem dubna porodí dceru, kterou čeká se svým partnerem Jaromírem Soukupem. Influencerka má ještě z předchozích vztahů syna Kryšpína, jehož otcem je bývalý hokejista Miroslav Dopita a mladší dceru Miu, kterou zplodila v manželství s Jakubem Prachařem.

V minulosti si dle svých slov Hanychová příliš nepotrpěla na romantické focení s bříškem, tentokrát se ale rozhodla udělat výjimku.

"Tak dlouho jsem se všem holkám smála, proč mají takový fotky. A přitom je to tak hezký," okomentovala Hanychová snímky, na nichž pózuje se svým synem Kryšpínem a majitelem TV Barrandov. Ačkoliv už se oba na miminko moc těší, dcera Veroniky Žilkové je pověrčivá a proto zatím pro miminko nemá nic nachystané. Mezitím, co se Agáta radovala z povedených fotografií do rodinného alba, její exmanžel s partnerkou Sarou Sandevou vytvořil parodii na zamilované momentky.

Prachař a jeho parodie na těhotenské focení

V posledních dnech se šuškalo o tom, že Jakub Prachař a Sara Sandeva spolu čekají potomka. Herec se sice obvykle ke svému soukromí nevyjadřuje, údajné těhotenství jeho přítelkyně ho ale zvedlo ze židle.

"Drazí přátelé. Moc děkujeme za milá přání, ale opravdová pravda je taková, že v našem páru jsem to já, kdo je těhotný. I přes absenci mé vlastní dělohy. Až jednou Bůh dá a Sara bude v očekávání, rozhodně se to tento svět a vesmír dozví nějakou ušlechtilejší cestou, než jsou upadlé plátky plné čtivých lží," napsal Prachař k fotce, na které mu Sandeva líbá břicho a napodobují klasické focení hrdliček v očekávání.

Jelikož fotografii herec sdílel krátce poté, co se s rodinným focením pochlubila jeho exmanželka Hanychová, fanoušci žertují, zda si náhodou Jakub tak trochu z Agáty nevystřelil. Vypadá to ale, že malá Mia Prachařová se zatím dočká pouze jednoho nevlastního sourozence.

Hanychová si těhotenské focení se synem a partnerem užívala