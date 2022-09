Agáta Hanychová vyznala Soukupovi lásku: Svými slovy u lidí tvrdě narazila

Zdroj: Profimedia

Modelka Agáta Hanychová je v posledních měsících svého života nesmírně šťastná a po boku mediálního magnáta Jaromíra Soukupa září zamilovaností. Často s ním sdílí nejrůznější společné snímky a je vidět, že se ze své nové lásky velmi raduje. Přestože se modelka setkává převážně s pozitivními ohlasy na svůj nový vztah, celé řadě lidí na něm zkrátka stále něco nesedí.

Modelka a influencerka Agáta Hanychová se v životě zamilovala hned několikrát, vždy se ale ošklivě spálila. Tentokrát se ovšem zdá, že narazila na toho pravého. S Jaromírem Soukupem tvoří pár už několik měsíců a jejich láska jen kvete. Agáta nyní svému milému přede všemi vyznala lásku a podělila se tak o to, co cítí. Ne všichni jí to ale věří.

Těžká práce

„Najít spřízněnou duši je strašně těžké. Vztah není jen o zábavě, ale i velmi těžké práci,” napsala Agáta k černobílému snímku, na kterém je zvěčněna společně se Soukupem. Za text ještě přidala hashtag „Miluji tě”. Právě ale slova o těžké práci se uživatelům sociální sítě úplně nezamlouvají. Nechápou totiž, že by vztah stál tolik úsilí jen po několika málo měsících randění.

„O velmi těžké práci je to tak po deseti a více letech. Napište to za pár let, pak to bude uvěřitelné,” radí v komentářích jedna z fanynek Agátě. „Jojo, po dvou měsících už musíš na vztahu dřít jak kůň, aby to vůbec nějak fungovalo,” přidal se ironicky další z komentujících.

Na negativní ohlasy kašlou

Už ve chvíli, kdy se poprvé objevily informace o tom, že Agáta Hanychová a Jaromír Soukup tvoří pár, se na internetu zjevila celá řada negativních ohlasů a posměšků, ve kterých lidé nedávali nově zrozenému páru moc šancí. Ani jeden z dvojice se ale naštěstí nenávistnými komentáři nezdržuje a užívají si hlavně jeden druhého.

O svou lásku se už zanedlouho Agáta a Jaromír podělí i na televizních obrazovkách. Chystají totiž společnou realitu show s příhodným názvem Agáta Jaromíra Soukupa.