Soukup má jasno: V případě rozchodu s Hanychovou jejich pořad ihned skončí

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se pilně připravují na společný pořad, který odstartuje již v pondělí 5. září. Majitel TV Barrandov už má dokonce vymyšlené, jak to bude se show v případě, že se jeho vztah s influencerkou rozpadne.

Agáta Hanychová s Jaromírem Soukupem chystají pro fanoušky talkshow, která má zbořit sledovanost na TV Barrandov. Dvojnásobná maminka bude se svým partnerem k vidění na obrazovce třikrát do týdne a Soukup musel dokonce kvůli tomu osekat několik zaběhlých pořadů.

"To televizní natáčení je odpolední zábava. Večer jsem normálně doma. Jediné, co mi vadilo, byl pátek a čtvrteční odpoledne. Počet mých pořadů se tak zmenšil. Nebudu dělat zprávy a VIP svět každý den. Jenom jednou týdně. A končit natáčení budu ve čtvrtek odpoledne," přiznal miliardář během tiskové konference k pořadu Agáta Jaromíra Soukupa s tím, že hned v prvním díle proberou s Hanychovou žhavé nevěry v českém showbyznysu.

"Hned v prvním díle rozebereme titulní stranu Blesku. Budeme se bavit o paní Tomicové a paní Vignerové a o tom, co se jim stalo," sdělil Soukup na tiskovce.

Vrchní kritik Žilková

Hanychová a Soukup už mají předtočený pilotní díl nového pořadu a jako první už ho stihla zkritizovat Veronika Žilková.

"Pustila jsem mámě první díl a ta se do mě pustila, že bych si měla koupit učebnici spisovné češtiny!" prozradila influencerka.

"Já kritiku nesu celkem dobře a od lidí, jako je paní Žilková, se rád něčemu přiučím," pěl Soukup na svou potenciální tchyni samou chválu.

Nebude vztah, nebude pořad

Na přímý dotaz, co bude s pořadem Agáta Jaromíra Soukupa v případě, že s Hanychovou už nebudou tvořit pár, odpovídá ředitel televize naprosto jednoznačně: "Tak žádný pořad nebude," odzbrojil Soukup novináře.

"Na náš pořad dohlíží programový ředitel, který může některé věci zakázat. Jediný, kdo ho může přehlasovat, je ředitel televize," pobavil přítomné hosty tiskové konference. Vzápětí ale doplnil, že se zatím k žádnému rozchodu neschyluje.

"Budoucnost přinese události, se kterými se budu muset vyrovnat. Že by to byl rozchod s Agátou, toho se nebojím. Náš život přinese složitosti, rozchod to ale nebude," věří Soukup.

