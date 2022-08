Agáta Hanychová si užívá luxus v Americe: Soukup jí ukázal hnízdečko lásky

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová se v Čechách dlouho neohřála a po dlouhé dovolené v Marbelle vyrazila se svým partnerem Jaromírem Soukupem do Ameriky. Majitel TV Barrandov zde vlastní luxusní byt a rozhodl se své lásce ukázat, jak vypadá život po boku miliardáře.

Jaromír Soukup se o svou novou partnerku Agátu Hanychovou stará jako o princeznu. Hrdličky mají za sebou třítýdenní pobyt ve španělské Marbelle, kde má mediální magnát letní sídlo.

Soukup během dovolené denně zval Hanychovou do drahých podniků na místní speciality a hýčkal si ji drahými dary ze značkových prodejen. To byl ale pouhý začátek.

Po návratu do Čech se dvojice vydala na další výlet. Majitel TV Barrandov vzal svou partnerku do Ameriky, do svého luxusního bytu v 35. patře mrakodrapu na Manhattanu, odkud má pohádkový výhled na celé město a už na samotné cestě rozhodně nešetřil.

Byznys letenky

Agáta Hanychová si poslední týdny musí připadat jako ve filmu Pretty Woman. Po boku Jaromíra Soukupa totiž zažívá denně zcela výjimečné zážitky, které si před pár týdny neuměla představit ani v nejdivočejších snech.

"Jestli něco miluju, tak je to New York a jestli někoho, tak je to Jaromír Soukup. Další krásný výlet," pochlubila se Hanychová fotkou ze Soukupova bytu na Manhattanu.

Miliardář se za "výlety" navíc pořádně plácl přes kapsu. Jelikož do New Yorku letěli s Hanychovou byznys třídou, jen za samotnou cestu dal zhruba 120 tisíc korun.

V zimě se pak Soukup jezdí rekreovat do rakouských Alp, kde též vlastní dům. Tam nejspíš vezme Agátu, až napadne první sníh.

Hanychová se kochá výhledem ze Soukupova bytu v NY