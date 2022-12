Agáta Hanychová sklízí masivní kritiku: S urážkou Jitky Čvančarové to přehnala

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová ve svém pořadu Holčičky drsně urazila Jitku Čvančarovou. Influencerka se navezla do herečky velice nevybíravým způsobem a nazvala ji obtloustlou paní, která ukazuje kozy a špeky. Tímto hodnocením si ale prostořeká dcera Veroniky Žilkové pořádně zavařila a to dokonce i u svých fanoušků.

Agáta Hanychová má odjakživa pořádně prořízlou pusu a nebojí se říkat své názory nahlas. Svou kritikou známých osobností v pořadu Holčičky už ale lehce přestřelila. Nejdřív se pustila do Štefana Margity, kterého nazvala homosexuálem a následně začala urážet Jitku Čvančarovou, na které nenechala nit suchou.

"Já vůbec nechápu, proč tahle obtloustlá paní pořád hraje femme fatale. Proč letos nepřijela do Karlových Varů? Ona byla vždy pověstná tou róbou… kozy, špeky, mně přijde úplně příšerná," šokovala Hanychová svým výrokem na adresu známé herečky.

Útokem na Čvančarovou si ale budoucí trojnásobná maminka pořádně zatopila pod kotlem.

Čvančarová má úroveň a důstojnost

Agáta Hanychová na Instagramu uspořádala živé vysílání se svou maminkou Veronikou Žilkovou. Sledující ale v komentářích neřešili obsah videa, ale právě útok těhotné influencerky na Jitku Čvančarovou.

"Jitka Čvančarová je krásná a charismatická ženská, plná empatie a slušnosti na rozdíl od vás. Má to, co vy nikdy mít nebudete - úroveň a důstojnost," zastávají se hromadně herečky lidé na sociální síti.

"Paní Čvančarová je žena, která je osobitá, má svůj styl, je dobrá herečka a zpěvačka a ve velké míře se věnuje charitě. Je tváří a patronkou lidí s onemocněním motýlích křídel. Své soukromí si střeží a k tomu, aby ji lidé znali, nepotřebuje plnit obden stránky bulváru a fotit se ve vaně. Agáta je tváří škváru, prázdná hlava, která by se tak ráda stylizovala do dámy plné intelektu, ale je to jenom pavlačová drbna," neberou si komentující s Hanychovou servítky. Ačkoliv se Agáta snaží negativní komentáře aktivně mazat, stále přibývají nové.

Hanychová má ve svém pořadu Holčičky pořádně prořízlou pusu