Agáta Hanychová neunesla kritiku: S rýpaly se rozhodně nepáře

Agáta Hanychová představila veřejnosti svého nejnovějšího partnera a i největší fanoušci už mají problém se v milencích exmodelky vyznat. Kvůli střídání partnerů je Hanychová stále častěji terčem kritiky. Ona si z toho ale nic nedělá a zlé jazyky z Instagramu maže a blokuje.

Agáta Hanychová se po rozvodu s Jakubem Prachařem pořádně rozjela. Známá průšvihářka za dva roky představila veřejnosti sedm milenců a vždy to byl zaručeně "ten pravý", nakonec ale všechny vztahy neměly delší životnost než tři měsíce.

Výjimkou byl poslední vztah s Honzou Loskotem, který vydržel o měsíce déle než jeho předchůdci. I když Hanychová po rozchodu s panem Mekáčem, jak poslednímu milenci přezdívala, rozkřikovala, že si dává od mužů pauzu, nevydržela opět ani týden sama.

Loskota vystřídal podnikatel Jiří Heller, kterého ještě nedávno nazývala Agáta svým trenérem, po společné romantické dovolené už ale nikdo nepochyboval, že má dvojnásobná maminka nový objev.

Místo gratulací výsměch, střídání chlapů už sledujícím přijde přes čáru

Hanychová se snažila jako vždy o vztahu s Jiřím Hellerem první týdny mlžit, před pár dny už ale své "tajemství" neudržela a podnikatele představila na Instagramu.

Místo gratulací se ale dočkala převážně výsměchu. "Ach… Jen kdyby to nebyl pokaždé ten božský, už je to krapet ohrané." Další, kolikátý už za půl roku?" "Agátu miluju, ale jsem pyšná na svoji maminku, že mi tohleto neprováděla." "Ty děcka z toho musí mít teda dobrej brajgl, několikátej strejda. Kdyby vám bylo náct, tak to lze pochopit, ale toto…?" "V tvým případě už se tomu neříká kluk, ale zákazník. Vždyť u tebe se ty frajeři točí víc jak v bordelu," neberou si sledující s Hanychovou servítky.

Agáta ale dopad na děti ze střídání milenců ani zlé jazyky evidentně neřeší a rozjela ve velikém mazání veškerých negativních reakcí.

Nachvály Prachařovi? Je snad motivací Hanychové při lovení milenců právě nevydařené manželství?

"Škoda, že zmizel můj komentář, který byl proti ostatním velice slušný," stěžuje si pod fotografií Hanychové a jejího nového milence sledující fit_style_with_eli a rozhodně není sama.

Kromě masivní kritiky za tříměsíční vztahy a mazání komentářů se fanoušci Agáty často shodují na tom, zda náhodou její zběsilé lovení mužů náhodou nesouvisí s jejím nevydařeným manželstvím s Jakubem Prachařem.

"Agáto, takhle si vás Jakub asi nevšimne," naráží lidé často na to, zda se náhodou bývalá modelka nesnaží pouze upoutat pozornost svého ex. Pokud je to pravda, nezvolila zrovna nejlepší způsob. Nikdy ovšem není pozdě začít věřit na zázraky, necháme se překvapit.

