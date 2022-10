Krvácení v jedenáctém týdnu těhotenství: Agáta Hanychová se ozvala fanouškům

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová vyděsila fanoušky, když se před víkendem ozvala z nemocničního lůžka. Influencerka po propuštění domů na Instagramu přiznala veliké obavy o své miminko. V jedenáctém týdnu těhotenství totiž začala nečekaně krvácet.

Po hospitalizaci Agáty Hanychové se začalo spekulovat, co se vlastně budoucí trojnásobné mamince stalo a zda se náhodou nerozešla se svým partnerem Jaromírem Soukupem.

Influencerka se proto rozhodla celou věc objasnit v živém vysílání na Instagramu. "Jsem z nemocnice zpátky doma a co bych tak řekla ke svýmu stavu? Miminko je v pořádku, což je nejdůležitější, ale já teď musím hodně ležet. Myslím si, že spousta žen chápe co mi je a víc to asi vysvětlovat nemusím. Uvidíme jak to dopadne, vše je na přírodě. A musím víc odpočívat," sdělila Agáta v úvodu.

"Bylo toho na mě moc, Kryšpín byl na operaci, do toho jsem začala hodně točit. Neměla jsem zrovna odpočívací období, protože jsem na to nebyla z předchozích těhotenství zvyklá, že bych nemohla polevit ze svýho programu. S Kryšpínem jsem do sedmého měsíce boxovala, s Miou jsem taky dělala všechno. Ale asi je to věkem, že ty starší matky musí víc odpočívat. Moje tělo to přestalo zvládat a začala jsem krvácet," svěřila se Hanychová sledujícím a uvedla na pravou míru i jak to má s otcem dítěte, Jaromírem Soukupem.

Nejsem na to sama

"Já teď budu ležet, doktoři říkali, že to necháme na přírodě, takže já se budu modlit, aby to dobře dopadlo. Jsem v jedenáctým týdnu a bohužel to vyšlo ven dříve, než jsem chtěla, takže to krvácení přišlo v takový kritický době. Je to pro mě velice intimní. Vy víte, že já tady na Instagramu ukazuju pravdu a hrozně se mě dotklo, co se psalo," rozplakala se Agáta Hanychová.

"To jak se řeší, jestli tady Jaromír byl, nebo nebyl, co je komu potom. Teď hlavně chci, aby to bylo všechno dobrý," dodala ubrečená influencerka.

"Nejvíc jsem se těšila do postele, až mě obejmou moje děti. Můj partner Jaromír mi hrozně pomohl, opravdu na to nejsem sama, jak se píše," uzavřela s tím, že nikdo neví, jak dlouho bude muset ležet.

Hanychová začala nečekaně krvácet