Agáta Hanychová: Den po rozchodu s Raiterem nový milenec! Ex Týnuš Třešničkové!

Agáta Hanychová po rozchodu s Adamem Raiterem vyrazila na hory, podle informací Expresu tam ale nebyla sama. Společnost jí měl dělat bývalý partner Youtuberky Týnuš Třešničkové, Ladislav Bisenius!

Agáta Hanychová po žádném rozchodu příliš dlouho neteskní. Za rok od rozchodu s Jakubem Prachařem stihla dvojnásobná maminka vystřídat čtyři partnery, všechny vztahy ale skončily po třech měsících.

Po posledním rozchodu s Adamem Raiterem se ale Hanychová zařekla, že si dá na chvilku od chlapů pauzu, dlouho to ale nevydržela.

Pouhý den po ukončení románku s osvaleným truhlářem vyrazila na hory a společnost jí dělal muž, který ještě nedávno randil s Týnuš Třešničkovou.

Hanychová a Bisenius spolu strávili víkend, snímky to dokazují

Agáta Hanychová nedávno pochlubila stories ze svého víkendu na horách. Shodou okolností ale ve stejný čas sdílel Ladislav Bisenius fotky z úplně stejného místa a navíc se objevil nechtěně i na jednom videu, které Hanychová sdílela, respektive část jeho bundy.

"Agáta nechtěla sedět doma a Bisenius jí nabídl, že s ním může jet na hory do Rakouska. Tak vyrazili," sdělil Expresu zdroj z okolí.

Podle informací Expresu Hanychovou single život bavil pouhý den. Pak nasedla do auta Ladislava Biseniuse a odjela s ním do Kitzsteinhornu, kde strávili tři dny plné romantiky.

Agáta Hanychová přítomnost exmilence Třešničkové rázně popřela

Výše zmíněný web kontaktoval Agátu Hanychovou i Ladislava Biseniuse a i když jsou důkazy o jejich společném víkendu jednoznačné, oba se snažili zatloukat.

"V Rakousku jsem sice byla, ale rozhodně ne s tímto pánem. On je zrovna člověk, se kterým bych se nikdy nezapletla. Naopak jsem ho odsuzovala, když po rozchodu s Týnuš roztruboval do světa informace z jejich soukromí," řekla Expresu Hanychová.

Bisenius v současnosti podniká s luxusními vozy, jeho minulost je ale velice zajímavá. Před lety byl pravomocně odsouzen jako jeden z organizátorů gangu. Tehdy se svými společníky pašoval kokain z Karibiku přes Holandsko do Česka. Akce proběhla prostřednictvím dvou kurýrů, kteří vezli celkem 66 ampulí drogy v žaludku do Holandska a odtamtud autem do České republiky. Jejich plány jim zhatili až celníci na česko-německých hranicích, kteří drogy objevili.



Hlavní organizátoři pašerácké akce Elemír Slepčík a Vlastimil Havlíček vyfasovali dvanáct let, nový objev Agáty Hanychové dostal deset let. Samotní pašeráci od soudu odešli s čtyřletými tresty. Bisenius ale dnes tvrdí, že byl obžalovaný neprávem a spíše šlo o mladistvou nerozvážnost. Není divu, že se Hanychová k mileneckému poměru s trestaným "kriminálníkem" úplně nehlásí.

Hanychová mluví o svém životě otevřeně, fanoušci ji za to milují i nenávidí.

#youtube|wgB5DbEDqiU|1010s#