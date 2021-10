Agáta Hanychová za Like House sklidila výsměch, kritikům vyslala jasný vzkaz

Zdroj: TV Prima

Agáta Hanychová potvrdila svou účast v Like House 2 a vzbudila tím pořádný rozruch. Na sociálních sítích sklidila dvojnásobná maminka pořádnou kritiku a lidé se ptají, co bude s dětmi. Bývalá modelka své rozhodnutí ale obhajuje tím, že potřebuje živit rodinu.

Agáta Hanychová bude jednou ze soutěžících v druhé řadě reality show Like House. Novinku oznámila známá provokatérka v úterý na svém Instagramu.

"Tak a je to tady. Od 25.10. v Like House," napsala Agáta a přidala fotografii se zbylou partou účastníků.

Na snímku nelze přehlédnout, že Hanychová je o generaci starší, než ostatní influenceři mířící do vily. Za to ihned schytala pořádnou sprchu kritiky.

Hanychová je podle diváků na Like House stará

"Proč je dospělá ženská v reality show pro děti, to nechápu," opakují se v komentářích různé narážky na věk Hanychové. Podle diváků působí Agáta ve skupině influencerů spíše jako moderátorka, nebo dokonce matka soutěžících.

"Je hezké dělat práci, co vás baví, ale člověk by měl mít i soudnost," shodují se komentující. Velice často se navíc opakují dotazy na děti, jelikož Hanychová bude ve vile zavřená několik měsíců od pondělí do pátku.

Hvězda je ale na ostrou kritiku zvyklá a ani tentokrát se nenechala rozhodit a haterům poslala jasný vzkaz.

Moje práce je šoubyznys a dělám ho naplno

"Jsem máma a šoubyznys je moje práce. Dostala jsem nabídku jít do Like Housu a ukázat, že sociální sítě nejsou jen doména těch nejmladších. Vím, kde je moje místo a svoje děti miluju nejvíc na světě. To ale neznamená, že jako máma musím sedět doma za pecí a fňukat, že se už nemůžu prát o svoje místo na slunci. Mámy jsou dneska mezi vrcholovými sportovci, mezi politiky a vedou velké firmy. Jiné mají dvě práce a jako samoživitelky dokážou táhnout celou rodinu," vysvětlila Hanychová na Instagramu, proč se rozhodla nabídku přijmout.

"Tenhle svět už dávnou nepatří jen chlapům a ruku na srdce: Psali byste nějakýmu chlapovi, že když má děti, nemůže dělat práci, která ho baví a zároveň živí jeho děti? Moje práce je šoubyznys a dělám ho naplno, jako všechno do čeho se pustím. Ti z vás, kteří mě znáte, víte, že jsem uragán. Možná nejsem dokonalá, ale vždycky jsem to já. Budu radši, když mi budete fandit a podporovat za to jaká jsem, než abyste mě milovali za to jaká nejsem," dodala Agáta.

Hanychová už na konci října nastoupí do vily.