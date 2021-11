Hanychová to před odchodem z Like House od ostatních schytala: Jsi falešná!

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová se sice v reality show LIKE HOUSE dlouho neohřála, stihla ale zanechat u zbylých soutěžících smíšené dojmy. Přesto, že téměř všichni influenceři ve vile odchod dvojnásobné maminky oplakali, když se společně koukali na první díl, došlo na velice nepříjemnou výměnu názorů!

Druhá řada reality show LIKE HOUSE pokračuje dnes v 18.10 na novém kanále Prima SHOW. První týden se soutěžící teprve seznamovali a tak ve vile nevznikly žádné dohady, další průběh už ale tolik poklidný nebude.

Účastníci se totiž společně podívají na úvodní epizodu a následně se v LIKE HOUSE NIGHT SHOW nevybíravě pustí do nejstarší influencerky Agáty Hanychové.

Dvojnásobná maminka je podle nich falešná a budou si na ni dávat pozor. Důvodem bylo vyjádření Hanychové o "české Grétě" alias Tereze. Holka z Letné, jak se na Instagramu Tereza prezentuje, totiž neunesla kritiku své osoby a nebyla jediná, komu se slova Agáty nelíbila.

Kritika se na Hanychovou snesla i za návštěvu cirkusu

Nemyslela jsem to tak, jak to vyznělo, říká Agáta

Celý konflikt začal, když influcenceři společně sledovali v televizi první díl, ve kterém Agáta udělila dislike Terce. "Dislike bych dala asi Tereze, protože mi přijde, že je nejmíň v uvozovkách influencerka a působí tady trošku jinak, než jak se prezentuje na svém Instagramu. Třeba co se týče odpadků. Říkala jsem jí, že to tady budeme nějak třídit, když je to její doména a tak nějak se toho neúčastnila, to mě u ní zamrzelo," vysvětlovala v první epizodě Agáta.

Její vyjádření se ovšem nelíbilo ani Terce, ani ostatním soutěžícím. "Terka na tohle bude určitě reagovat. Vůbec mi nepřišlo, že by se Agáta takhle k Terce chovala. Celou dobu mi spíš přišlo, že je nadšená, že je Terka do tý vědy, takže tohle byla trošku podpásovka," okomentovala vzniklý konflikt Yababy.

"Bylo fakt divný to slyšet. V reálu mi nic neřekla. Teď se cítím trochu zrazená a dám si od ní větší odstup," reagovala "ekoložka" Tereza.

Sama Hanychová byla ze situace nepříjemně překvapená. "Netušila jsem, že skoro všechno, co v tom díle je, se odehrává ve zpovědnici, takže v ní musím nějak víc taktizovat. Mezi mnou a Terkou to vyznělo tak, že jsem jí vyhejtovala za to, že mi nechtěla ukázat, jak třídit odpadky. Terka je naštvaná, což já chápu, ale nemyslela jsem to tak, jak to v té televizi vyznělo," tvrdí známá provokatérka.

Podle ostatních nehraje Agáta fér hru

Je falešná a jde přes mrtvoly



Nepříjemná situace podnítila hlubší diskuzi influencerů o působení Agáty ve vile. "Začíná se mi nelíbit, jakým způsobem se tady Agáta prezentuje a chová. Přijde mi, že se snaží z nás všech udělat nemožné lidi, kteří po sobě neuklízejí, nerozumí influencingu a tak dál. To se potvrdilo v prvním díle, kde to řekla o Terce nahlas," rozpovídala se před kamerou Yababy.

"Sama nám řekla, že si zakládá svojí kariéru na bulvárních článcích a tady se snaží prezentovat, že je naštvaná, že o ní bulvární články vychází. Už jsem z těch jejich taktik unavená, začnu si na ni dávat pozor, ostatně jsem byla varována staršími lidmi ze šoubyznysu. Prý se snaží tvářit přátelsky, ale jde přes mrtvoly," dodala Tereza, která se rozhodla proti Hanychové zahájit protiútok.

"To, že si sem přišla dělat byznys je jedna věc, ale musíme spolu vycházet. Napřímo nám nějak neubližuje, ten čas s ní je reálně v pohodě, jenom je to falešný," uzavřela naštvaně Holka z Letné. Celý díl můžete zhlédnout již dnes ve 22:20 v LIKE HOUSE NIGHT SHOW.

Ve vile došlo na ostrou výměnu názorů

