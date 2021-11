Agáta Hanychová nečekaně opustila Like House, vše bylo domluvené

Zdroj: Prima SHOW

Agáta Hanychová se ve vile LIKE HOUSE dlouho neohřála. Dvojnásobná maminka v soutěži influencerů skončila pro diváky velice nečekaně, její odchod byl ale předem naplánovaný.

Agáta Hanychová patřila mezi největší tahouny reality show LIKE HOUSE. Bývalá modelka měla za úkol přilákat k obrazovkám i starší generace, její mise ale netrvala příliš dlouho.

Po osmi dnech se Hanychová vrací ke svým dvěma dětem, vše bylo ale předem domluvené produkcí.

"Agáta Hanychová podle našich plánu opustila vilu LIKE HOUSE 2 ve středu večer. Na jejím odchodu jsme se domluvili už před začátkem show, nechtěli jsme ale tuto skutečnost veřejně prezentovat předem, aby neovlivnila ostatní soutěžící a nenarušila dramaturgii show. Odchod Agáty z vily uvidí diváci v epizodě LIKE HOUSE 2 příští středu na kanále Prima SHOW. Agáta bude i nadále s LIKE HOUSE 2 spolupracovat, a to formou komentářů v LIKE HOUSE NIGHT SHOW," vyjádřila se Prima SHOW.

Do vily jsem šla plná předsudků

"Ve středu večer jsem opustila vilu Like House. Vše bylo od začátku naplánované, ale slíbila jsem, že pro influencery a diváky to bude překvapení. Důvodem bylo, aby skutečnost, že vilu opustím po osmi dnech neovlivnilo ostatní soutěžící v přístupu ke mě. Jak probíhalo loučení a koho můj odchod dohnal k slzám uvidíte již příští týden. I nadále budu na pořadu spolupracovat, ale už teď můžu říct, že pobyt ve vile byl pro mě zajímavou zkušeností. Musím se přiznat, že do vily jsem šla plná předsudků. "Cože tohle mají být ty vzory pro naše děti?" říkala jsem si, ale teď musím říct, že jsem se šeredně pletla. Ve vile se tentokrát sešla skutečně pestrá směsice osobností, takže nuda to rozhodně nebude. Všem influencerům přeju hodně štěstí a pevné nervy. Budou to potřebovat!" vysvětlila Agáta Hanychová, že scénář show byl předem daný.

Ačkoliv nepatřila nejstarší influencerka při nástupu do vily k nejoblíbenějším účastníkům reality show, ostatní soutěžící její odchod nakonec oplakali.

Jste skvělí a mám vás ráda

Agáta Hanychová si během krátké doby v LIKE HOUSU své spolubydlící velice oblíbila. "A jsem doma podle plánu. Bumer. To je to slovo co jsem ve vile byla… Ale teď vážně, byla to pro mě jedna z nejlepších zkušeností. Tihle mladý lidi, ač si o nich myslíte, že to co dělají nedává smysl a je to jen plýtvání časem, tak ti všichni jsou vzory vašich dětí, a teď už i vzorem mým. V době mých 18 let existovaly nadávky maximálně na ulici, které vám málokdo řekl do očí, ale tihle lidi čelí neustálému souzení jejich osoby ze skrytých identit, a že jich jsou desítky denně. A i přesto šli do této show aby vám i mě dokázali, že jsou to opravdu osobnosti a můžou být vzory vašich dětí, protože každá osoba v domě je něčím výjimečná, inspirující, a ještě ke všemu fajn člověk. Já jsem do téhle show šla se strašnými předsudky, ale bylo to fakt super, a jsem ráda, že jsem se od nich učila a inspirovala. Jste skvělí a mám vás ráda. Všechny!" napsala na Instagramu dojemnou rozlučkovou řeč.

Jak probíhal odchod Agáty z vily uvidí diváci příští středu na kanálu Prima SHOW.

