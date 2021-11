Agáta Hanychová si v Like Housu pobrečela: Mám problém s komunikací s ostatními

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová kývla na nabídku do reality show LIKE HOUSE 2 a diváci tak vidí, jak se dvojnásobné mamince mezi partou mladých influencerů vede. Známá průšvihářka během prvního týdne zažila krizi a dokonce si ve vile pobrečela.

Bývalá modelka se do soutěže těšila, už během prvních dní ale zažila komunikační bariéru s mladšími účastníky Like Housu. Dokonce se ostatním soutěžícím přiznala, že si pobrečela.

"Brečela jsem, protože vám nerozumím, té vaší mluvě a slovům," vyčetla Hanychová skupince spolubydlících. Své pocity pak popsala Agáta detailně ve zpovědnici.

Přijdu si tady jako mimozemšťan

Už od začátku bylo jasné, že Agáta Hanychová bude v reality show takovou maminkou pro ostatní účastníky a to se také potvrdilo. Věkový rozdíl se rychle projevil v podobě komunikační bariéry.

"Mám problém s komunikací s ostatními. Mluví takovou anglicko-českou-moravštino-tiktokeřinou a občas jim nerozumím a jsem z toho trochu ztracená. Je to těžké, myslela jsem si, že to bude mnohem jednoduší. Poprosila jsem ostatní, jestli mi můžou občas ta slova vysvětlit a od té doby mi pomáhají. Soutěžící si asi myslí, že mám nějaké výhody, třeba protože jsem starší nebo vím víc informací, ale tak to není, mám stejné informace jako oni a naopak si myslím, že to mám těžší. Oni se mezi sebou nějakým způsobem znají. Úkoly, které tady děláme jsou z jejich světa. Přijdu si tady, jak mimozemšťan," svěřila se ve zpovědnici.

Agáta Hanychová nezapomíná ve vile cvičit.