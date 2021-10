Do té show se hodím! Agáta Hanychová prozradila, jaké má plány v Like Housu

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová v pondělí nastoupila do vily Like House. Lidé se dvojnásobné maminky často ptají, proč vzala nabídku na reality show, když by se měla raději starat o své děti, Agáta má ale jasno. Like House bere jako práci a k účasti ji prý donutil syn Kryšpín, který je velikým fanouškem pořadu.

Agáta Hanychová bude jednou z účastnicí druhé řady reality show Like House. Jelikož by bývalá modelka mohla dělat ostatním influencerům ve vile spíše maminku, zpráva o jejím působení v pořadu vzbudila obrovský rozruch.

Hanychová ale Like House bere jako běžnou pracovní nabídku a svým mladším kolegům ve vile matku dělat rozhodně nechce. "Je to forma pořadu, která souvisí s Instagramem. K tomu mám blízko, protože jsem vystudovala sociální média a myslím, že se do té show hodím. I když je mezi mnou a dalšími soutěžícími věkový rozdíl, zase z těch dětí třeba dokážu dostat něco jiného. Třeba to, aby nebyly furt na telefonech. Já tam budu hlavně sama za sebe. Já myslím, že rebelka už nejsem strašně dlouho a taková ta klasická usedlá mamina také ne," vysvětlila Agáta webu Extra.

"Jsem samostatná, hlavně musím nějak živit své děti. Někdo chodí do továrny, někdo odjede na měsíc na pracovní cestu. Většinou je to muž a to už nikdo neřeší. To, že budu já pět dní v týdnu někde zavřená, řeší všichni. Ale je to normální práce, moje děti musí přece něco jíst," dodala známá provokatérka s tím, že role svobodné matky je mnohdy velice náročná.

Nemáte nikoho, kdo by vás vystřídal

"Být svobodná matka je těžké úplně ve všem. Od placení složenek po psaní úkolů. Když jste unavená, nemáte nikoho, kdo by vás vystřídal," svěřila se Agáta Hanychová.

Jelikož má ale influencerka obě děti ve střídavé péči, na odloučení je zvyklá a na své působení v reality show se prý těší. "Očekávám, že lidé uvidí, jací reálně jsme. Mě třeba na Instagramu lidé po ránu bez make-upu znají, takže to pro ně nijak šokující nebude. Co mě dál osobně láká, je to, že jsem dlouho nebyla na dětském táboře. Plnění úkolů a bydlení se sedmi lidmi, které jsem v životě neviděla… Kdo ty influencery ale zná, je můj syn Kryšpín, který Like House sledoval a k účasti mě v podstatě donutil," říká.

Kromě dětí se ale Hanychová také přes týden neuvidí se svým nejnovějším přítelem, Jiřím Hellerem. Překvapivě s ním ale účast v reality show prý vůbec neprobírala.

Až zamrznou rybníky, rozejdu se s ním

Agáta Hanychová po rozvodu s Jakubem Prachařem vystřídala celou řadu milenců, s posledním z nich už randí několik týdnů a zatím to vypadá, že jim to klape. Své rozhodnutí jít do vily Like House ale s Jiřím Hellerem nijak neřešila. "Ježíš, na takovéhle věci se ani neptám," odpověděla stručně na dotaz Extra, zda neměl třeba její milenec s reality show problém.

"Hodně spolu wakeujem, tyhle sporty nás hrozně spojují, takže super. Kamarádky se mi smály, že až zamrznou rybníky, rozejdu se s ním, ale on umí i na snowboardu (smích). Je klidný a mou občasnou nevyrovnanost nebo nálady přejde s úplně ledovým klidem. To by mě sice dříve dráždilo, ale teď to oceňuji," uzavřela Hanychová.

Na to, jak se bude známé průšvihářce dařit v Like Housu, se můžete podívat na TV Prima od 25. října.

Vydrží čerstvý vztah překážku v podobě Like Housu?