Agáta Hanychová nese střídavou péči těžce: Slova o pláči a strach o děti

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová už několik týdnů tráví dovolenou ve Španělsku, kam odletěla s dětmi a partnerem Jaromírem Soukupem relaxovat. Jelikož je ale dcera Mia ve střídavé péči, stejně jako její starší syn Kryšpín, zůstala influencerka u moře pouze s nejmladší Rozárkou. Ve volné chvilce pak fanouškům odpovídala na dotazy a přiznala, že pro ní situace není jednoduchá a kvůli kritice často pláče.

Agáta Hanychová se netají tím, že jí střídavá péče s Jakubem Prachařem o jejich dceru Miu vůbec nevyhovuje. Bývalí manželé mají vždy holčičku po dvou týdnech a tento čas bez dcery je pro trojnásobnou maminku velmi psychicky náročný. Soudní příkaz je ale neúprosný a proto před pár dny musela influencerka obě děti "poslat" jejich tatínkům do Čech.

"Kampak zmizela Miuška s Kryšpínem?" ptali se zvídaví fanoušci. "Za svými otci. Kryšpa je na Bali a Mia v Praze," odpověděla Agáta a přidala brečící smajlíky. Hanychová zároveň prozradila, kdo doprovází letadlem její děti do Čech. Vždy s nimi létá její osobní asistent Josef Koudelka. "Pepíno můj vždy letěl s nima," vysvětlila.

Mimo jiné se fanoušci dotazovali na to, jak zvládá trojnásobná maminka častou kritiku své osoby na sociálních sítích. "Hodně pláču, to pomáhá," svěřila se Hanychová ve stories na Instagramu. Kromě toho dcera Veroniky Žilkové prozradila, co bude s jejím pořadem pro TV Barrandov.

Návrat na Barrandov zatím nehrozí

Před porodem dcera Rózy měla Agáta Hanychová svůj pořad Holčičky na TV Barrandov, zatím to ale vypadá, že na pracovní povinnosti rozhodně nespěchá. Na dotaz, zda má nějaké pracovní plány do konce letošního roku, odpověděla jasné ne.

Ještě před příchodem Rozárky na svět přitom trojnásobná maminka plánovala co nejrychlejší návrat na obrazovky. Dokonce sháněla zahraniční chůvu, aby měla na své aktivity více času. Péče o tři potomky je ale evidentně natolik náročná, že nakonec Agáta trochu změnila plány.

V čem je ale stále velice aktivní, jsou spolupráce na Instagramu. I ze Španělska nabízí sledujícím četné produkty všeho druhu a je vidět, že ji práce ifluencerky ji opravdu naplňuje a baví.

Práci v televizi zatím Hanychová odkládá na neurčito