Agáta Hanychová otevřeně: Jak to má s novým přítelem a proč se skoro nevídají?

Agáta Hanychová už pět měsíců randí s pohledným chirurgem Andrejem Nikovem a vypadá to, že našla konečně toho pravého. O svém vztahu se dvojnásobná maminka rozpovídala v pořadu Na kafeečko s Miluší Bittnerovou.

Agáta Hanychová měla po rozvodu s Jakubem Prachařem na muže smůlu. Štěstí se na bývalou modelku usmálo až s milencem číslo sedm, se kterým se seznámila přes Tinder a randí s ním od loňského listopadu.

Ačkoliv vztahu Hanychové a lékaře Andreje Nikova zprvu málokdo věštil dlouhé trvání, po pěti měsících je Agáta stále po uši zamilovaná a na partnera pěje samou chválu.

Jediné, kde to mezi zamilovanými hrdličkami skřípe, je téma výchovy dětí. Agátu ale prý nejvíc trápí, že je její "Pan Božský" neustále v práci.

Myslela jsem, že herci pracují hodně

"Ještě jsem nezažila nikoho, kdo takhle pracuje. Třeba mi o půl desáté řekne, že jde spát. A já: Proč? Vždyť začíná večer. A on: Miláčku, ale já vstávám o půl šestý. Takže o půl šesté vstává, v šest odjíždí ze Suchdola, aby byl v sedm na vizitě v nemocnici. Takže je to pro mě něco úplně jiného," svěřila se Agáta Hanychová v rozhovoru s Miluší Bittnerovou.

"Doktoři jsou vážně hodně v práci. Já si myslela, že herci pracují hodně, ale to teda vůbec," dodala influencerka a nenápadně si tak rýpla do svého bývalého manžela Jakuba Prachaře.

I když je nový vztah Hanychové zalitý sluncem, prý jsou i chvilky, kdy se s Nikovem dokáží pohádat. "Sžíváme se a je to samozřejmě těžké. Občas jsou tam úplně rozdílné věci, ale to by asi bylo stejné, i kdybych chodila s automechanikem. Naštěstí v koupelně je to v pohodě, protože chlapi toho moc nepoužívají a doktoři už vůbec ne. Na rozdíl od těch metrosexuálů, se kterými jsem chodila dřív, mi tam opravdu tolik místa nezabral," tvrdí Agáta, která si dokonce Andreje napůl nastěhovala k sobě domů.

Andrej má svůj byt

Nikov sice s Hanychovou tráví všechen volný čas, zatím si ale nechává vlastní bydlení jako zadní vrátka a důvodem jsou hlavně jeho dvě děti.

"On má ještě svůj byt, protože má také dvě děti. Kdybychom to spolu nijak nekombinovali, tak bychom se vlastně vůbec neviděli," řekla Agáta, jak to s Andrejem mají.

"Na každého chlapa se musí brát nějakým způsobem ohled, ale zase si myslím, že se z nich nesmíme úplně zbláznit," uzavřela Hanychová, která už po předchozích zkušenostech raději bere vztahy s nadhledem.

Hanychová je konečně šťastná