Hanychová se ukázala s Dopitou a jeho manželkou: Všichni se máme rádi

Agáta Hanychová si naplno užívá předvánoční čas a k tomu bezesporu patří návštěvy školních besídek dětí. Budoucí trojnásobná maminka doprovodila svého syna Kryšpína na sváteční sešlost a doprovod jí dělal její bývalý partner Miroslav Dopita se svou manželkou Terezou a vypadalo to, že mezi nimi panují velice přátelské vztahy.

Agáta Hanychová se netají tím, že miluje Vánoce a proto si poslední dny naplno užívá sváteční atmosféru. Influencerka vyrazila na školní besídku svého syna Kryšpína a k překvapení všech jí nedoprovázel Jaromír Soukup, ale její bývalý partner Miroslav Dopita s manželkou.

"Besídka Kryšpínka. Máma, táta, maceška," sdílela Hanychová společnou fotografii se synem, jeho tatínkem a jeho ženou. "Macešek pracuje, ale máme se všichni rádi," vysvětlila těhotná hvězda, proč s ní nedorazil její partner.

"Už to začíná a jsem tady se skvělým týmem. Mirek, jo ty nejsi můj exmanžel vlastně, a jeho žena. Pojď sem, Terezko, taková jsme trojice a i takhle to může fungovat," pochlubila se Agáta rodinnou pohodičkou. Zatímco s Dopitou se dcera Veroniky Žilkové na všem dokáže domluvit, s Jakubem Prachařem má vztahy na bodu mrazu.

Problematická střídavá péče

Agáta Hanychová má s Jakubem Prachařem dceru Miu a po rozchodu jim soud určil střídavou péči, což influencerka velice špatně snáší. Právě tento režim je důvodem častých sporů mezi rodiči malé Mii a Agáta nemůže svému ex přijít na jméno.

"Ach jo, zase na čtyři dny bez ní. Nenávidím střídavou péči a obzvlášť, když musíte dát dítě na termín a víte, že tatínek je na Maledivách a Mia bude s chůvou nebo babičkou a vy s tím nemůžete udělat vůbec nic. Naprosto zoufalá. Sdílím s vámi všechno a teď budu mít strašné problémy, že jsem to řekla veřejně, udělá mi obrovskou scénu, ale je mi to jedno. Je nás tady v takové situaci víc a chci, abychom my holky spolu držely. Mia chodí k tátovi ráda, právě proto nechci jít do konfliktu, ale odjet na Maledivy a dítě nechat po babičkách nebo chůvách, to mi přijde strašné. Vy si možná pana Prachaře vykreslujete, že je úžasný táta, ale není a vždy to byl kokot. Neměla bych to říkat o otci dítěte, škoda, že se to nedá přetočit, ale prostě tohle není v pořádku. To, že je Jakub na Maledivách, mi navíc bylo posláno z Instagramu jeho přítelkyně. On mi nebere telefony, když má Miu. Ani mi neřekne, že ji vyzvedl ze školky, je to strašné a musíme být statečné," postěžovala si Hanychová nedávno svým "holčičkám" na Instagramu.

První roky po rozchodu s Miroslavem Dopitou ale také nebyly zrovna ideální a nakonec si k sobě s Agátou našli cestu porozumění. Necháme se tedy překvapit, zda se nakonec dokáže známá provokatérka usmířit také s Prachařem.

