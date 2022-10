Odporná, nezajímavá a arogantní: Slováková se drsně obula do těhotné Hanychové

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a Nela Slováková v posledních dnech rozjely drsný internetový souboj. Válka influencerek vygradovala natolik, že vítězka Hotelu Paradise nenechala na těhotné Hanychové nit suchou. To zvedlo Agátu ze židle a provokace nezůstala bez odezvy.

Agáta Hanychová se s Nelou Slovákovou zrovna nemusí. Nedávno ale mezi mezi nimi vznikl konflikt, který od té doby graduje a influencerky si vzájemně vyměňují ostré vzkazy skrze sociální sítě.

"Pi*da. Vůbec se o ní nechci bavit. Tahle holka se do mě pustila a já vůbec nevím proč, asi o ní nikdo nepíše. Řekla, že jsem zlatokopka a lehká žena," řekla budoucí trojnásobná maminka v živém vysílání na Instagramu.

Slova o "pi*dě" se následně donesly až ke Slovákové, která opět zareagovala a tentokrát si v hodnocení Hanychové skutečně nebrala servítky.

Národ už Agátiny milence nepočítá

"Já mám pocit, že se ode mě žádá vysvětlení k bizarní kauze kolem Agáty Hanychové. Já jsem pouze přesdílela stories, který přesdílelo dalších tisíc lidí. I když k tomu nic říkat nechci, ptáte se, co proti ní mám. Vlastně nic. Pro mě je paní, nebo slečna, Agáta totálně odporný, nezajímavý, falešný a arogantní člověk. Bohužel i z osobní zkušenosti, kdy jsem měla tu čest být vedle ní. Nezažila jsem arogantnějšího a namyšlenějšího člověka, než je je ona. Myslí si, že sežrala celej svět," začala Nela Slováková pěkně zostra a to byl teprve začátek jejího proslovu o Hanychové.

"Ona mě nezajímá, je mi totálně odporná a myslím, že se jí smějou úplně všichni. Třetí dítě, se třema chlapama. Chlapy střídá jak ponožky, u čísla dvacet už to podle mě všichni přestali počítat. I jsem si říkala, že má třeba chudák holka smůlu, ale tam bude problém asi trochu někde jinde. Přesdílela jsem to z jediného důvodu, i když se o ní spousty věcí psalo a říkalo ohledně střídání chlapů, tak jsem k tomu nikdy nic neříkala," vysvětlila brněnská podnikatelka.

"Už mi to přišlo tak bizarní a směšné, že jsem si to dovolila a na mém Instagramu, pardon. A to z jednoho jediného a prostého důvodu, protože mi od vás přišlo během minulého roku několik screenů z jejího vysílání, kde mě tahle osoba ještě s paní Wolfovou pomlouvá, jaká jsem lehká děva, jak jsem hnusná, zlá, falešná. V covidu se mi smála veřejně, že jsem nejhorší, a ona po jednom mém vtipném story bude v bezcenném živém vysílání vykládat, že se o mně asi nepíše, tak jsem se musela vyjádřit," dodala Slováková. A odpověď od Agáty Hanychové na sebe nenechala dlouho čekat.

Největší trest

"Tak mě hrozně mrzí, že si u tohodle storíčka nemůžu hladit bradavky, protože mám normálně tričko, což tak bývá, když lidi točí storíčka. Chtěla jsem poprosit všechny svoje kamarády novináře, ani já to už nebudu dělat. Pojďme se všichni na tu Nelu Slovákovou vykašlat, protože to pro ni bude největší trest. Já už nevím jak víc si říkat o pozornost, než se pouštět do mě. Nelo, já vím, že jsem teď v kurzu, ale zkus to nějak jinak," vyslala dcera Veroniky Žilkové Nele Slovákové jasný vzkaz.

Blonďatá inluencerka ale tvrdí, že po pozornosti médií na rozdíl od Agáty Hanychové rozhodně netouží.

"Já jsem tak šťastná, že se o mně konečně nepíše, tento odporný a falešný svět. Já si sedím v Chorvatsku, Lotty vedle mě, mám tady lidi, které mám ráda," uzavřela Nela.

Hanychová rozjela se Slovákovou internetovou válku