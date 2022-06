Tajemný společník? Agáta Hanychová zveřejnila záběry s neznámým mužem

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová teprve nedávno světu oznámila další krach vztahu. Dvojnásobná maminka naposledy randila s chirurgem Andrejem Nikovem, se kterým vydržela necelých osm měsíců. Po rozchodu modelka rozhlašovala, že si dá od mužů pauzu.

Agáta Hanychová po rozvodu s Jakub Prachařem už zkoušela najít štěstí například po boku makléře Zdeňka Turka, kameramana Marka Niessnera, producenta Tomáše Soboly, truhláře a účastníka Survivoru Adama Raitera, podnikatele Jana Loskota, majitele Wakeshopu Jiřího Hellera a chirurga Andreje Nikova.

Ani sedmý vztah v řadě nakonec nedopadl šťastně a Hanychová před týdnem oznámila rozchod na svém Instagramu.

"Já jsem to nechtěla nijak medializovat, my jsme se nerozešli včera. Ono už to trvá takovej měsíc, co to bylo na hovno. Ale zase si říkám, že přeci nebudu zůstávat v něčem, co je na hovno. Je mi už 37 a nechci strávit zbytek života s někým, s kým to nebude ono," svěřila se Agáta sledujícím během živého vysílání s tím, že po dalším rozpadu vztahu si dá od randění pauzu. Své předsevzetí ale nakonec nevydržela ani pár dní.

Nový společník?

Agáta Hanychová se ani po sedmém rozchodu nepoučila a opět opakuje stejné chyby. Sotva se stihla oklepat ze vztahu s lékařem Andrejem a už si zřejmě našla nového společníka.

Na Instagramu totiž ukázala, jak si užívá dovolenou a v záběru si ťuká skleničkou vína s někým, kdo není vidět. Podle ruky, kterou lze spatřit, je zřejmé, že jde o muže.

Dvojnásobná maminka se netají tím, že své partnery loví na Tinderu, kde ale potkala aktuální objev, zatím zůstává tajemstvím. Jelikož jede Hanychová podle zajetého scénáře, do týdne bychom se měli dozvědět jméno a nejspíš přijde i první zamilovaná fotka. Necháme se tedy překvapit, kdo ulovil srdce Agáty tentokrát.

S Nikovem to vypadalo na velikou lásku, nakonec ale přišel nečekaný rozchod

Zdroj: Instagram/Agáta Hanychová