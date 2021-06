Líbačka i dráždivé zprávy: Důkazy o tom, že má Agáta Hanychová dalšího milence

Agáta Hanychová od rozchodu s Jakubem Prachařem vystřídala řadu milenců, žádný ze vztahů ale nevydržel déle než tři měsíce. Proto se tentokrát dvojnásobná maminka rozhodla nejspíš nového partnera tajit! Kdo je tajemný muž po jejím boku?

Agáta Hanychová byla se svým manželem Jakubem Prachařem sedm let. Dlouhodobý vztah ale narušily opakované nevěry ze strany Agáty a vše dospělo do bodu, kdy se známý herec sbalil a požádal o rozvod.

Od té doby se Hanychová aktivně snaží najít nového partnera pro život, příliš se jí to ale nedaří. Za rok stihla vystřídat čtyři milence, vždy šlo ale o krátkodobé úlety, které po pár týdnech skončily.

Posledním veřejně přiznaným mužem byl truhlář Adam Raiter, se kterým si Agáta pořídila karavan a plánovala romantickou budoucnost, jako vždy ale přišel po třechměsících rozchod. Ani tehdy Hanychová dlouho netruchlila.

Poměr s Ladislavem Biseniem Hanychová zapírala, on ji ale potopil

Sotva pár dní uběhlo po rozchodu s Adamem Raiterem a Hanychová se vydala na výlet s dalším mužem, nechvalně známým pašerákem a ex přítelem Youtuberky Týnuš Třešničkové, Ladislavem Biseniem. Romantický pobyt na horách se Agáta snažila vehementně zapřít, Bisenius jí ale podrazil nohy a dodal dokonce jako důkaz společné fotografie z víkendu.

"Známe se delší dobu, a když jsem si přečetl, že je taky svobodná, napsal jsem jí zprávu: ‚Tak taky single? To si můžeme podat ruce.‘ Ona odepsala. Pak jsem navrhl, jestli se mnou nechce jet na hory, ona souhlasila. Moc jsme si to spolu užili. Spali jsme u mě v baráku v Zell am See, který spoluvlastním se společníkem. Doufal jsem, že bychom mohli ještě někdy někam jet," prozradil Bisenius Expresu.

Po velikém humbuku s pátým milencem v řadě Hanychové došlo, že by měla být se zveřejňováním svých mužů opatrnější, což zatím dodržuje. Přes to se ale neudržela a opakovaně na Instagramu naznačila, že už není single.

Měsíc náznaků, kdy přijde veřejné představení nového milence?

Seznam milenců Agáty Hanychové, který je delší než pracovní týden, už začal být pro mnoho lidí pohoršující, a tak dvojnásobná maminka raději hodila zpátečku.

Z jejich náznaků na Instagramu je však jasné, že už není sama. Nedávno například na svých stories sdílela snímek, na kterém se dvě rozmazané postavy líbají a všímaví sledující ihned poznali, že zamazaná postava je Agáta s novým milencem.

Bývalá modelka mimo jiné postovala podivné konverzace, jak někomu posílá svůj výstřih a provokuje ho, čímž opět rozvířila téma, kdo je nový muž po jejím boku. Podobné náznaky má Hanychová už zhruba měsíc, necháme se tedy překvapit, kdy pana tajemného představí veřejně. Vzhledem k faktu, že zatím žádný vztah nevydržel Agátě déle než tři měsíce, se možná i šestý milenec vypaří, aniž by bylo jeho jméno odhaleno. Necháme se překvapit.

Poslední vztah s Adamem Raiterem opět skončil po třech měsících