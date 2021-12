S chirurgem Andrejem prý randí dva měsíce: Podváděla Agáta Hanychová Hellera?

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová se po rozvodu s Jakubem Prachařem pořádně rozjela. Ložnicí dvojnásobné maminky prošla celá řada milenců a jejím nejnovějším úlovkem je talentovaný chirurg. Hanychová dle svých slov randí s lékařem dva měsíce, časově to ale jaksi nesedí s jejím posledním vztahem.

Agáta Hanychová je opět po uši zamilovaná. Za dva roky zkouší najít bývalá modelka štěstí po boku již sedmého milence. Hanychová po rozvodu randila s makléřem Zdeňkem Turkem (říjen 2019 – únor 2020), kameramanem Markem Niessnerem (únor – květen 2020), producentem Tomášem Sobolou (srpen – listopad 2020), truhlářem Adamem Raiterem (prosinec 2020 – březen 2021), podnikatelem Janem Loskotem (březen 2021- červenec 2021) a poslední románek s majitelem Wakeshopu Jiřím Hellerem trval od srpna do listopadu.

Ještě před třemi týdny byla Hanychová s Hellerem na dovolené a na výlet do Španělska dokonce vzala s sebou i svého syna Kryšpína. Ačkoliv romantické večeře u západu slunce působily ideálně, po návratu oznámila Hanychová nečekaně rozchod.

O pár dní později už s novým úlovkem vyrazila na hory. Netrvalo dlouho a Agáta se pochlubila fotkou s aktuálním milencem. Exmodelka ale nejspíš není příliš silná v počtech, jelikož tvrdí, že s chirurgem randí už dva měsíce.

Chodíme spolu dva měsíce, tetelí se Hanychová, co na to Heller?

"Je to doktor. Známe se asi pět let, chodíme spolu ale teprve zhruba dva měsíce, takže to logicky nechci zakřiknout," sdělila Hanychová Expresu.

V půlce listopadu ale přitom ještě Agáta odjela na desetidenní dovolenou s Jiřím Hellerem. Že se milenci kryjí, ale zamilovaná Hanychová vůbec neřeší a užívá si svůj nejnovější úlovek, chytila totiž konečně pořádného "sumce".

Andrej Nikov je nejen pohledný, ale také má za sebou skvělou kariéru jako chirurg. Na svém profilu na Linked In uvádí, že vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě a poté Univerzitu Karlovu v Praze, obor chirurgie. Během studií sbíral praxi na chirurgických klinikách v Národním onkologickém institutu v Bratislavě a v pražském Motole. V současné době už Nikov osm let pracuje na chirurgii v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Zároveň osm měsíců působí jako lékař ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a je také vedený jako odborný asistent na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Nový objev si soukromí chrání

Jelikož Agáta Hanychová střídá milence častěji než roční období, novému chirurgovi Andrejovi už lidé začali v komentářích přezdívat Pan prosinec.

Na rozdíl od svých předchůdců má ale Andrej Nikov jedno veliké plus, není fanouškem sociálních sítí. Na Facebooku má pohledný chirurg pouze jedinou fotku a Instagram vůbec nepoužívá.

Možná právě díky této odlišnosti bude mít konečně vztah delší životnost než tři měsíce. Jelikož už mají ale hrdličky údajně dva za sebou, pravda se ukáže nejspíš po novém roce.

Hanychová jako vždy předvedla u odhalování milence pořádnou show