Místo gratulací kritika: Agáta Hanychová představila dalšího milence

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová je opravdu nepoučitelná. Věčná lovkyně lásky po nedávném rozchodu s Honzou Loskotem ihned padla do náruče nového muže. Tentokrát se objektem zájmu bývalé modelky stal podnikatel Jiří Heller, scénář seznamování je ale opět jedno veliké déjá vu…

Agáta Hanychová od rozvodu s Jakubem Prachařem vystřídala tolik milenců, co jiné ženy nestihnou za celý život. Dvojnásobná maminka se zoufale snaží najít opravdovou lásku, zatím se jí to ale příliš nedaří.

Jako prvního partnera po Prachařovi představila Hanychová veřejnosti realitního makléře Zdeňka Turka, kterého ulovila na seznamce. Po něm nastoupili přišel scénu kameraman Marek Niessner, filmový producent Tomáš Sobol, truhlář Adam Raiter, milenec na víkend - pašerák Ladislav Bisenius a seznam zakončuje nedávný odpadlík Honza Loskot alias pan Mekáč.

Ačkoliv na posledního partnera pěla Agáta chválu a dokonce mluvila třetím dítěti, osud ji opět zavál úplně jiným směrem.

Hanychová neumí být sama, Loskot předal štafetu dalšímu nápadníkovi

I když se Agáta Hanychová nechala po nedávném rozchodu s Loskotem slyšet, že už hodlá své randící běsnění zklidnit, dlouho jí předsevzetí nevydrželo.

Pana Mekáče prakticky ihned vystřídal majitel Wakeshopu Jiří Heller a samozřejmě už i jeho stihla vzít Hanychová na společnou dovolenou.

Ani u vztahu s Hellerem nechybělo klasické tajemno, které se snaží dvojnásobná maminka u každého nového milence vytvářet. Po dvou týdnech přišlo klasické vyznání lásky na Instagramu a místo gratulací se v komentářích dočkala Hanychová pouze znechucených reakcí.

Kolikátý za posledního půl roku?

"Vždy jsem chtěla všechno… Štěstí, lásku, peníze… Nemůžeš načasovat vše, prostě to přišlo ve správný čas," napsala Agáta Hanychová k fotce, kde se zamilovaně drží za ruku s Jiřím Hellerem.

Místo aby fanoušci ale bývalé modelce začali gratulovat, přišla obří vlna kritiky. "Na jak dlouho zase? Kolikátý je to milenec za půl roku? Už zase? Kdybys to alespoň pokaždé nezveřejňovala, tak to není taková ostuda," neberou si sledující s Hanychovou servítky a kladou jí nepříjemné dotazy.

Agátě kritici vyčítají hlavně fakt, že všechny milence představuje svých dětem, a časté střídání mužů není pro ně dobrým výchovným příkladem. Jak dlouho vydrží románek známé průšvihářce tentokrát, si raději netroufáme odhadovat.

Hanychová se pochlubila novým úlovkem.