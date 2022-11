Hanychová se opřela do svého ex: Prachař není dobrý otec, je to ko*ot

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová se vytočila doběla poté, co zjistila, že Jakub Prachař odletěl se svou partnerkou Sarou Sandevou k moři v době, kdy se měl starat o jejich dceru Miu. Influencerka pak ztropila v živém vysílání na Instagramu scénu a na svém bývalém manželovi nenechala nit suchou.

Agáta Hanychová udělala pro své sledující krátké živé vysílání, ve kterém rozebrala nevýhody střídavé péče.

"Já jsem se chtěla vyjádřit k tý střídavý péči. Spousta holek mi napsalo, tak mu Miu teda nedávej, střídavou péči bohužel nerozhodujete vy, rozhoduje ji soud a v dnešní době dostane střídavou péči prakticky každej, pokud váš bývalý není třeba bezdomovec. Je to strašný, nás matky to ničí, otcům je to většinou jedno a dělají to převážně proto, aby ublížili nám matkám. Ani ne tak dětem, ale opravdu maminkám, protože jsou nevyrovnaný s rozchodem a tak," začala budoucí trojnásobná maminka kritikou.

Co mě vytočilo, že my si předáváme Miu podle soudu a mělo by to být tak, že si ji rodiče předají mezi sebou nebo ji já dám do školky a tatínek ji odsud vyzvedne. My jsme si vycházeli vstříc, občas to fungovalo, občas ne. Ale ta představa toho, že zjistím, že je tatínek Mii na Maledivách a Miu má mít čtyři dny, a z toho času ji uvidí jen v sobotu, a to na dvě hodiny, tak to mě vážně vytočí," postěžovala si Hanychová a v monologu o svém ex pokračovala.

Je to nefér

"Já respektuju to, že to je jeho čas na to být s Miou, ale když ten otec, kterej má od soudu daný, že se o ni v té době má starat, tak by asi neměl opouštět Českou republiku, když ji zrovna má mít na starost. Takže jsme Miu předávali chůvě. Dobře, Pepíno taky občas jede vyzvednout Miu, proti tomu nic nemám, ale tohle mě fakt ns*alo," svěřila se Agáta Hanychová svým "holčíčkám", jak své sledující nazývá.

"Ta střídavá péče je těžká a zrušit to nejde. Je to hrozně těžký. Vy to musíte jenom vdržet a je to děsně nefér," rozplakala se budoucí trojnásobná maminka.

"Neumím si představit, že já bych místo hlídaní Mii jela někam do p*dele. Nikdy bych to neudělala. Já mu vždycky píšu, že jsem doma a může ji nechat u mě, nikdy se to nestalo, radši ji dá chůvě než vlastní matce a je to jenom honění pinďourů těch chlapů, se kterejma jste se rozvedly," nebrala si s Prachařem servítky. Agátě pak ruply nervy a Jakubovi začala dokonce sprostě nadávat do ko*otů.

Budu mít hrozný peklo

Agáta Hanychová naznačila, že by mohla Jakuba Prachaře dokonce vydírat. "Ano, mohla bych nahlásit, že je mimo republiku, měl by z toho veliký problémy, ale já nechci dělat peklo. Ale tohle se mě fakt dotklo a se*e mě to," přiznala bývalá modelka a dodala, že dokonce exmanžela nahlásila na sociálce, kde jí ale nikdo nepomohl.

"Já jsem dokonce volala na OSPOD, abych jim nahlásila, že otec nedodržuje kroužky a nevozí na ně dceru, i když jsme se na tom dohodli. Nabídli mi, že jediná cesta je mediace, nebo to dát na soud. Kdybych to dala teď ve věku Mii dala k soudu, budou ji tahat po psychiatrech, a to taky nechci, takže já se snažím hájit Miu, ale občas vypěním. Já z toho, že jsem to teď řekla veřejně, budu mít hrozný peklo, on mi udělá obrovskou scénu, ale mně je to jedno," sdělila těhotná influencerka své obavy.

"Až těm našim dětem bude třináct, třeba řeknou, že už nechtějí být chůvou, ale budou radši s mámou. Ale opravdu odjet na Maledivy a nechat tady dítě po babičkách a chůvách, když za něj máš zodpovědnost, mi přijde strašný. Vy si možná tady pana Prachaře vykreslujete, že je to úžasnej táta, ale není a vždycky to byl ko*ot," uzavřela vytočená Hanychová.