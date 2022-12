Hanychová se po útoku na Margitu a Čvančarovou omluvila, rozpoutala tak peklo

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová se veřejně omluvila Štefanu Margitovi a Jitce Čvančarové, které oba urazila ve své televizní show Holčičky. Influencerka pod tíhou kritiky po více než týdnu umístila na Instagram omluvný vzkaz. Jak na slova Agáty zareagoval Štefan Margita?

Agáta Hanychová na první adventní neděli nejspíš zpytovala svědomí a rozhodla se přehodnotit své výroky. Influencerka se dokonce za ně veřejně omluvila, a to konkrétně Štefanu Margitovi a Jitce Čvančarové, do kterých se opřela ve svém pořadu Holčičky na TV Barrandov.

"Veřejně se omlouvám JČ a ŠM, mrzí mě, že jsem se jich svým nevydařeným humorem dotkla a přeju jim hezkou první adventní neděli. Doufám, že moji omluvu přijmou a mě si neodnese 5. prosince čert," napsala budoucí trojnásobná maminka. Iniciály později přepsala na celá jména, aby všem bylo jasné, o kom je řeč.

Agáta svými soudy tentokrát opravdu přestřelila a právem za nevybíravá slova vůči kolegům z branže sklízela poslední dny lavinu kritiky ze všech stran. "Nechápu, proč tahle obtloustlá paní hraje femme fatale a proč vůbec letos nepřijela do Varů ukazovat kozy a špeky. Mně ona připadá úplně příšerná," nebrala si servítky na adresu známé herečky a o vdovci po Haně Zagorové prohlásila, že je homosexuál. Ačkoliv hrdost nechvalně známé provokatérky Hanychové nejspíš utrpěla lehké šrámy, její omluva situaci příliš neuklidnila.

Mám jiné starosti

Jitka Čvančarová na urážku od Agáty Hanychové reagovala jako pravá dáma. "Přála bych všem dětem na světě, aby měly maminky, na které budou moci být hrdé a ke kterým by mohly vzhlížet tak, jako já celý život vzhlížela ke své mamince a babičce. Obě pro mě byly vzory lidskosti, pokory, skromnosti, kultivovanosti, noblesy a obrovské ženské síly. Tak prosím toto je odpověď," vzkázala herečka a u fanoušků tím získala ještě větší sympatie.

Po veřejné omluvě Hanychové kontaktoval web Extra Štefana Margitu, co říká na vyjádření influencerky. Vdovec dal jasně najevo, že má zcela jiné starosti. "Zdravím vás. Věřte, že mám jiné a smutné starosti. Včera, 26. listopadu, to byly již tři měsíce od smrti mé Hanky," sdělil redakci.

Snahu Hanychové evidentně neocenili ani rozzuření sledující, kteří na ni v posledních dnech nenechají nit suchou. "Co se takhle zamyslet nad tím, že být na těch titulkách, vzhledem k faktu, že jste matka téměř tří dětí, by bylo lepší kvůli jiným věcem, než že jste někoho veřejně pozvracela v TV (i když jen na Barrandově)?! Jenže ono je to fajn, že, nejdřív hnusárny v TV, napíše se, pak vyjádření, že dramaturg (trochu zoufalé) a následně další článek. Pak se to nechá uležet a vydá se jako omluva. Když jste byla za rebelku kolem 25, tak možná, ale teď je to nedůstojné a tvrdit, jak vás unavuje pozornost. Ale no tak," dávají lidé dceři Veroniky Žilkové jasně najevo, že její status na Instagramu tentokrát stačit nebude.

Hanychová si ale z kritiky nedělá těžkou hlavu a společně se svým partnerem Jaromírem Soukupem o víkendu vyrazila do centra Prahy obdivovat vánoční stromeček. Necháme se tedy překvapit, za jak dlouho se rozzuřený dav uklidní a odpustí prostořeké influencerce její přešlapy.

Hanychová se Soukupem vyrazili do centra hlavního města obdivovat vánoční výzdobu