Agáta Hanychová září štěstím, partner jí vyznal lásku tím nejkrásnějším způsobem

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová od rozvodu s Jakubem Prachařem hledá toho pravého a vypadá to, že s nejnovějším milencem bere přelétavá exmodelka vztah konečně vážně. Fanoušci ale po uši zamilované Hanychové příliš nefandí a tipují, že jí vztah vydrží maximálně do Vánoc.

Agáta Hanychová po rozvodu s Jakubem Prachařem zoufale hledala lásku. Během dvou let vystřídala dvojnásobná maminka zhruba sedm milenců a všechny vztahy se jí po třech měsících rozpadly.

Známá provokatérka je nepoučitelná a každého nového partnera vždy po pár dnech známosti představí fanouškům na Instagramu, za což sklízí pořádnou kritiku.

Hanychová si všechny milence navíc vodí i do své domácnosti, což některým matkám na sociálních sítích připadá pohoršující, vzhledem k tomu, že má doma dvě děti. S poslední známostí si ale Agáta údajně něco uvědomila.

Komentáře si nechte, Hanychová prý našla sama sebe

"I když se na fotkách tvářím jako… Krásný čas s Jirkou, který mi ukázal něco, co mě děla fakt šťastnou. A to je byt sama sebou. Komentáře si nechte," napsala Agáta Hanychová ke společné fotce s Jiřím Hellerem, se kterým randí několik týdnů.

Majitel Wakeshopu na svém profilu sdílel snímek z Benátek a dodal zamilovaný popisek: "Vždycky jsem si říkal, že do Benátek pojedu až s někým s kým to bude mít smysl. Tak jsem jenom chtěl říct, že ty Benátky jsou fakt krásné město." Za lásku k ní se nestydí a nebojí se to říct.

Ačkoliv to zatím hrdličkám zatím evidentně klape, v komentářích lidé ani tomuto vztahu Agáty příliš šancí nedávají.

Do Vánoc a konec, tipují fanoušci

Místo gratulací k veliké lásce, se dočkala bývalá modelka zatím převážně negativních reakcí. Vztahu Hanychové a Hellera evidentně moc lidé nevěří, jelikož si díky častému střídání partnerů Agáta vysloužila nálepku přelétavé ženy a ta jí nejspíš ještě nějaký čas zůstane.

"Škoda slov, do Vánoc bude určitě změna!" tipují lidé pod fotkou milenců.

Podnikatel si raději komentáře u zamilovaného příspěvku vypnul, jelikož dostal také celou řadu nevyžádaných doporučení od svých sledujících. Při četnosti střídání chlapů by se u Hanychové už mohly skutečně uzavírat sázky. Brzy ovšem čeká dvojku první zatěžkávací zkouška. Agáta totiž plánuje nechat se zavřít na několik měsíců do Like Housu. Zda tuhle zátěž vztah přežije, ukáží příští týdny.

Bude Heller konečně ten pravý?