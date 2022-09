Je to h**zl, znám ho: Hanychová se v novém pořadu ostře pustila do Kolečka

Zdroj: Profimedia

V pondělí 5. září odstartovala na TV Barrandov nová společná talkshow Jaromíra Soukupa a jeho partnerky Agáty Hanychové. Hrdličky v pilotním díle řešily nejen svůj vztah, ale i kolegy z branže a rozhodně si s nimi nebraly servítky. Přes ostrovtipy za hranicí korektnosti ale hvězdná dvojka nakonec diváky příliš nezaujala.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup v prvním díle pořadu Agáta Jaromíra Soukupa rozbebírali nevěru a jako první se pod jejich drobnohled dostali režisér Petr Kolečko a herec Ondřej Malý, kteří oba před nedávnem opustili matky svých dětí kvůli jiné ženě.

"Já Petra Kolečka znám hodně dobře a je to hajzl!" tvrdí Hanychová o údajném nevěrníkovi, který odešel od Anety Vignerové za herečkou Denisou Nesvačilovou. Agáta si ale pustila pusu na špacír i na adresu Pavly Tomciové, které se rozpadlo manželství po devatenácti letech, jelikož si Ondřej Malý upletl dítě s milenkou.

O herečce Hanychová prohlásila, že se o sebe příliš nestarala a to byl možná důvod, proč jí manžel utekl za jinou. Ačkoliv se Soukup i Hanychová snažili diváky zaujmout nekorektním humorem, podle diváků je show spíše propadák a brzy zapadne mezi desítky pořadů televizního magnáta.

Mazání kritiky

Na Instagramu Agáty Hanychové se po odvysílání prvního dílu Agáty Jaromíra Soukupa strhla pořádná lavina kritiky. Divákům přišel pořad nudný a shodují se na tom, že si měla dvojice raději nechat své povídání pouze do živých vysílání na Instagramu.

"Nuda. Naštěstí existuje ovladač. Myslela jsem si, že úplné dno je Vaření se Soukupem. No spletla jsem se, protože tento pořad je ještě stupidnější," nešetří komentující hvězdnou dvojici. Nenávistné komentáře ale mizí rychlostí blesku, čehož si fanoušci ihned všimli.

"Čtu si komentáře a samá chvála, haha. Agáta se rychle učí, zajímalo by mě, zda jen maže nebo i blokuje," táží se lidé influencerky, která u příspěvků nechává pouze pozitivní reakce a veškeré negativní do pár minut odstraňuje. Nová show má na TV Barrandov běžet čtyřikrát do týdne, zda si ale udrží sledovanost, to ukáže až čas.