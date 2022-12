Bydlení v autě? Hanychová nastínila plány se Soukupem, leckoho překvapí

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová je v pokročilém stádiu těhotenství a fanoušky velice zajímá, kdy se influencerka hodlá sestěhovat se svým partnerem Jaromírem Soukupem a zda pod srdcem nosí chlapce, nebo holčičku. Budoucí trojnásobná maminka už pohlaví miminka zná a dokonce už má tipy na jméno. S třetím potomkem ale přišlo ze strany Hanychové ke zcela nečekané změně.

Agáta Hanychová přivede v dubnu na svět svého třetího potomka, kterého čeká s majitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem. Jelikož je influencerka v pokročilém stádiu těhotenství, fanoušci stále častěji vyzvídají pohlaví miminka. To si ale zatím nechává Agáta pro sebe.

"Nečekala jsem to, ale je na výběr ze dvou pohlaví. Věděla jsem, že jedno mé dítě bude šťastné a druhé ne. Ale neřeknu kdo, protože by se to pak pochopilo. Máme i tipy na jména, ale všechno chci prozradit, až seženu ten balónek, který propíchnu," prozradila Hanychová webu Extra a slíbila, že informaci bude sdílet na svém Instagramu.

Chci se stáhnout, jsem vyčerpaná

Budoucí trojnásobná maminka zatím stále bydlí se svými dětmi v Praze a její partner Soukup má dům kousek za Prahou. Hrdličky ale zatím společné bydlení neplánují. "Nastálo budeme asi v autě. Budeme přejíždět mezi našimi domy," sdělila bulvární hvězda s úsměvem. S příchodem třetího potomka ale Hanychová plánuje jinou životní změnu.

Agáta Hanychová v posledních dnech sklízí za své výroky v televizní show Holčičky masivní kritiku. V pořadu se totiž pustila do slavných osobností jako je Štefan Margita, kterého nazvala homosexuálem, nebo Jitky Čvančarové, o níž prohlásila, že je tlustá a příšerná. Útoky na svoji osobu prý přestává zvládat, a proto si chce dát od plnění titulních stran bulváru na čas pauzu.