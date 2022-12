Hanychová hodlá trumfnout svoji mámu v počtu dětí: Třetím to prý nekončí

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová si na Instagramu postěžovala, že letos bude slavit Vánoce bez své dcery Miy. Budoucí trojnásobná maminka se navíc v živém vysílání fanouškům svěřila, že rozhodně třetím potomkem nekončí a plánuje co největší rodinu.

Agáta Hanychová má dceru Miu ve střídavé péči se svým exmanželem Jakubem Prachařem, odloučení od své holčičky ale snáší velice špatně. Influencerka si na režim nastavený soudem opakovaně stěžuje svým sledujícím na Instagramu a mnohdy si s Prachařem nebrala servítky.

"Letos Miu nemám, já ji měla loni. Bude s tatínkem, já ji budu mít na Silvestra a pojedeme všichni do Alp. Chystám se tam snowboardovat, ale to nikdo nesmí vědět, že půjdu v pátým měsíci na prkno," svěřila se Hanychová se svými plány na svátky.

"Je to těžký, já mám výhodu, že mám dvě děti, takže Kryšpína mám vždycky na Vánoce. Je to smutný, ale pro mě není ani tak těžký samotný Štědrý den, jako ta střídavá péče během roku. Já to zase tak neprožívám, ale je těžší ji nevidět týden v kuse třeba v březnu," vysvětlila dcera Veroniky Žilkové. Aktuálně čeká Hanychová s Jaromírem Soukupem svého třetího potomka, už nyní ale přemýšlí nad dalším těhotenstvím.

Odhalení miminka stihnu do neděle

"Já jsem vždycky chtěla jenom jedno dítě. Teď čekám třetí a myslím, že jsem ještě neskončila. Takže snad netrumfnu moji mámu a když jo, tak to vlastně bude hezký," odpověděla Agáta Hanychová fanouškům na dotaz kolik ještě plánuje dětí.

Veronika Žilková přivedla na svět pět dětí a dvě adoptovala, takže překonat svou matku nebude pro Hanychovou zrovna lehký úkol. V příštích dnech ale plánuje influencerka odhalit pohlaví miminka, které nosí pod srdcem.

"Odhalení miminka, jestli to je holka, nebo kluk, snad do neděle stihnu," nalákala Hanychová sledující, kteří poslední dny tipují jako o život, zda čeká kluka, nebo holku.