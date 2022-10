Jméno i pohlaví: Hanychová se s tím nepáře, co vše prozradila o miminku?

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová se začíná po nedávné hospitalizaci cítit lépe, a tak na Instgramu uspořádala živé vysílání, kde se rozpovídala o svém těhotenství. Influencerka naznačila, že čeká dceru a dokonce sledujícím prozradila, jak se bude holčička jmenovat.

Agáta Hanychová si před nedávnem sáhla na dno, když začala nečekaně krvácet a skončila v nemocnici

Jelikož budoucí trojnásobná maminka byla v té době teprve ve dvanáctém týdnu těhotenství, následky mohly být fatální. Lékaři Hanychové doporučili ležet, a proto poslední dny trávila v posteli.

Influencerka se ale naštěstí už cítí mnohem lépe a po delší době uspořádala na Instagramu živé vysílání. "Už je mi líp, doufám, že to tak i vypadá, opravdu jsem 10 dní poctivě ležela a vyležela jsem to. Měla jsem to i nařízené od doktora a svého porodníka vždycky poslouchám," svěřila se Agáta fanouškům a rozpovídala se i o tom, že už má pro miminko vybrané jméno.

Vypadám jako v pátém měsíci

"Přes to ležení jsem paradoxně zhubla, protože jsem neměla chuť k jídlu. Vypadám jako v pátém měsíci," přiznala Agáta Hanychová a sledujícím také prozradila, jak to bude s natáčením pořadu Agáta Jaromíra Soukupa.

"Natáčení snad bude pokračovat, ale tento týden je pro mě ještě klidový, tak když, tak až příští týden, ale uvidíme," naznačila dcera Veroniky Žilkové, že vše bude záviset na jejím zdravotním stavu.

Influencerka byla velice upřímná i na dotazy fanoušků ohledně jména pro miminko. "Některý jména mám vysněný, ale myslím, že proběhne velká rodinná rada. Hrozně se mi líbí jméno Rozárka, ale jsem pověrčivá, takže až tento týden jdu na všechny testy, tak až potom o tom budeme mluvit intenzivněji," pochlubila se Hanychová svým výběrem a k překvapení všech ale nedodala jméno pro chlapečka, čímž naznačila, že vytoužené dítě s Jaromírem Soukupem bude dcera. "Svoje dítě určitě budu ukazovat na sociálních sítích," uzavřela.

Hanychová už dokonce zvládla doma nazdobit dům na Halloween