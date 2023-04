Agáta Hanychová měla strach ze smrti: Na cestě do porodnice vyděsila i Žilkovou

Zdroj: Profimedia

Zatímco některé nastávající maminky okamžitě se stupňujícími se kontrakcemi odjíždějí do porodnice, Agáta Hanychová toho musela ještě hodně stihnout a porod tak musel počkat. Jak prozradila na svém Instagramu, chtěla před porodem zařídit spoustu věcí, protože se bála nejhoršího.

Modelka a influencerka Agáta Hanychová rozhodně nepatří mezi ženy, které s první kontrakcí spěchají do porodnice. Jakmile o sobě totiž malá Rozárka začala dávat vědět, že už chce na svět, Agáta byla v jednom kole. A rozhodně ne proto, že by se narychlo snažila si do porodnice zabalit nejnutnější věcí. Jezdila po obchodech, šla na poštu, a dokonce ještě zvala kamarádku na kávu.

Bála se smrti

Agáta na svém Instagramu prozradila, že měla strach z toho, že se jí během porodu něco stane. A tak chtěla, aby její děti měly pro každý případ vše na další dny nachystané. „Říkala jsem si, že Mia odjíždí za týden na školku v přírodě, a tak jí musím ještě zabalit. Takže jsem začala balit. Pak jsem zjistila, že nemáme baterky, takže jsme jeli koupit ještě baterky, svítící baterku, legíny… Pak jsme byli ještě v elektru a na poště jsme byli,” smála se Agáta, která v ten den věřila, že kontrakce ještě rozchodí.

Nakonec k sobě domů ještě stihla pozvat svou nejlepší kamarádku na kávu. „Když mě viděla, ona je taková ostřílená, tak jen řekla, že to kafe ani nebudeme dopíjet,” vyprávěla Agáta své peripetie před porodem. Nakonec dala na radu kamarádky a vyrazila do porodnice.

Rázná Žilková

Po cestě do porodnice ještě Agáta volala své mamince, Veronice Žilkové, aby jí poreferovala o tom, jak na tom je. Když jí ale vyprávěla o počtu kontrakcí, Žilková se zhrozila. „Máma mi řekla, že jsem se snad úplně zbláznila a ať na to dupneme, se*eme na červené a jedeme do porodnice,” prozradila Agáta, která se nakonec ještě bála, aby neporodila v autě. Naštěstí ale stihla dorazit do porodnice včas a chvíli na to si už chovala svou dceru Rozárku.