Agáta Hanychová se bojí o miminko: Kvůli pověrčivosti odmítá nákupy se Soukupem

Agáta Hanychová už za měsíc porodí svého třetího potomka, nákupům výbavičky se ale zatím vyhýbá jako čert kříži. Influencerka je prý velice pověrčivá a z toho důvodu odmítá cokoliv kupovat, dokud se miminko nenarodí. Jaromír Soukup je ovšem jiného názoru a svou přítelkyni donutil pořídit první oblečení pro jejich dceru.

Agáta Hanychová už doslova odpočítává dny do porodu, nákupní horečkou ale budoucí trojnásobná maminka zatím rozhodně netrpí. Influencerka uspořádala se svou matkou Veronikou Žilkovou živé vysílání, během kterého se rozpovídala o těhotenství i vztahu s Jaromírem Soukupem.

"Agáta je strašně statečná, jelikož jí dává tohle těhotenství pořádně zabrat, nejen kvůli věku, ale asi protože čeká dominantní holčičku se submisivním partnerem," poznamenala herečka s humorem sobě vlastním. Žilková dodala, že už viděla první snímky své vnučky a překvapila jí podoba s Jaromírem Soukupem.

"Ta holčička je neuvěřitelná, je to úplná kopie Jaromíra, ten ultrazvuk vypadal, jakoby někdo dal jeho otisk obličeje do sněhu. Je mu hrozně podobná," rozplývala se pyšná babička, která už se dalšího vnoučete nemůže dočkat.

Agáta má v břiše Růženu Soukupovou

Hanychová a Žilková během vysílání na Instagramu probraly celou řadu témat, včetně vztahu influencerky s miliardářem Jaromírem Soukupem. "Holky pořád řeší, kde mám Jaromíra, jestli jsme spolu, ale on pořád pracuje. Jsme spolu, ale pracuje dvacet hodin denně," vysvětlila Agáta se smíchem a její matka ji doplnila. "Vždyť ať si pustí TV Barrandov, tam je pořád," zavtipkovala herečka.

"Jaromír pracuje neustále, jelikož to náleží k jeho vysoké manažerské funkci no a navíc tady madam má Růženu Soukupovou v břiše, takže jsou spolu," dodala Žilková, která své vnučce už dala přezdívku Růžena.

"To jsem Jaromírovi už říkala, že i když se bude jmenovat v papírech Róza, ty jí stejně bude říkat Růžena," objasnila Hanychová. Ačkoliv je porod opravdu na spadnutí, Agáta zatím nemá doma pro svou holčičku vůbec nic nachystané a má k tomu své důvody.

"My jsme s mámou strašně pověrčivý a Jaromír vůbec neuznává tuhle naši pověrčivost, takže my jdeme dneska nakupovat oblečky a jak jsem pověrčivá, tak je nejspíš hned spálím, nebo si je dám k tobě. Ani kočárek nemám, mám jen oblečení po Kordule a Mie, jinak nic," přiznala těhotná ifluencerka a její maminka ihned našla řešení, kam nakoupené oblečky uskladnit. "Oblečky ani kočárek nemají být ve stejném domě jako matka. My jsme to měli všechno vypraný a připravený u babičky. Tak ať si je on nechá ve Stránčicích, ať je vypere a vyžehlí," uzavřela Žilková.

Agáta Hanychová přípravy na porod zatím vůbec neřeší