Hanychová o detailech porodu: Oholila si nohy a zkoušela stahovací kalhotky!

Agáta Hanychová v úterý večer přivedla na svět dceru Rozárku. Influencerka se hned druhý den po radostné události ozvala fanouškům na Instagramu v živém vysílání a svěřila se s detaily porodu.

Agáta Hanychová se na začátku týdne stala trojnásobnou maminkou. Dceru Rozárku porodila přirozenou cestou s pomocí epidurálu a do porodnice hvězdu odvezl její manažer Pepa.

Po cestě volala Hanychová svému partnerovi Jaromíru Soukupovi, který v té době natáčel jeden ze svých mnoha pořadů na TV Barrandov.

"Dovolala jsem se Jaromírově asistentce a zeptala jsem se jí, na jak dlouho to ještě má. Řekla mi, že zhruba na hodinu, tak jsem mu vzkázala, aby ihned potom vyrazil za mnou," popsala Agáta. "Možná tím, že to byl už můj třetí porod, jsem to až tak moc neprožívala. Byla jsem doma, sbalila jsem děti na školu v přírodě, zajela jsem koupit baterky do hry, co potřebovali, oholila jsem si nohy a jela," dodala Hanychová. Velikou oporou pro ni byl partner Jaromír, který má z předchozího manželství dvě děti, u porodu byl ale poprvé a podle influencerky to zvládl na jedničku.

Pro Jaromíra to byl větší stres

"Jaromír byl skvělej. Jak jsem psala, že vypadal hůř než já… Byl u porodu poprvé, a když chlap u porodu vydrží, tak ho ty ženy musí obdivovat. Pro něj je to samozřejmě mnohem větší stres, protože vám nemůže pomoct a vidí milovaného člověka, který trpí. Má strach o vás i o miminko, takže buďme vděčné za muže, kteří jsou s námi u porodu," vychválila Agáta Hanychová Jaromíra Soukupa.

"Okamžitě po porodu jsem byla ok, normálně sedím, nic mi není. Zavinování dělohy teda není příjemný. Kdo rodil víc než jednou, tak ví, že s každým dítětem je to horší. Ale už jsem ležela na břiše a zkoušela stahovací kalhotky. Ale já to fakt neřeším. Když tady byla Mia, tak se mě zeptala, jestli mám v bříšku ještě brášku," podělila se Agáta o detaily prvních dní po narození dcery.

"Je to fakt boží. Netušila jsem, že někdy budu mít tři děti a je to super," uzavřela čerstvá trojnásobná maminka.

Hanychová je z mateřství nadšená