Hanychová je z mateřství nadšená: Její slova na porodním sále šokovala sestřičku

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová v úterý večer porodila dceru Rozárku a stala se tak trojnásobnou maminkou. Influencerka už na porodním sále prohlásila, že miluje rodit děti a tudíž není vyloučené, že se její veliká rodina velice brzy rozroste o další členy.

Třetí porod zvládla Agáta Hanychová během pár hodin a velice si ho pochvaluje. "Tentokrát to byl nejrychlejší porod, za šest hodin bylo hotovo," svěřila se pyšná maminka Blesku.

Influencerka se v těhotenství příliš nešetřila a do posledního dne před příchodem dcery Rozárky se starala o svoje dvě starší děti a běhala kolem domu. "Moje statečná dcera ještě včera utíkala před koledníky, pak připravila Velikonoce celé rodině a dnes si odskočila do porodnice. Agátko, jsi největší frajerka a, Rozárko, tebe s láskou vítáme," pochlubila se její maminka Veronika Žilková.

Hanychová je z mateřské role nadšená a už na porodním sále přislíbila, že u třetího potomka rozhodně nekončí. "Zjistila jsem, že miluji rodit. Na sále jsem pronesla, že se tam zase vrátím. Sestřička mi řekla, že jsem první, co oznámila čtvrté dítě na porodním sále!" plánuje Agáta.

Jaromír zrovna natáčel

Pouhých deset minut po porodu už byla Agáta Hanychová plná energie a dokonce chtěla uspořádat hned živé vysílání na Instagramu. Jaromír Soukup s tím ale nesouhlasil a proto influencerka vysílala "až" druhý den po narození dcery.

"Dovolala jsem se Jaromírově asistentce a zeptala jsem se jí, na jak dlouho to ještě má. Řekla mi, že zhruba na hodinu, tak jsem mu vzkázala, aby ihned potom vyrazil za mnou. Možná tím, že to byl už můj třetí porod, jsem to až tak moc neprožívala. Byla jsem doma, sbalila jsem děti na školu v přírodě, zajela jsem koupit baterky do hry, co potřebovali, oholila jsem si nohy a jela," popsala Hanychová.

Velikou oporou pro ni byl její partner Jaromír Soukup, který byl u porodu poprvé, ačkoliv už má z předchozího manželství dvě děti a podle Agáty to zvládl na jedničku. "Jaromír byl skvělej. Jak jsem psala, že vypadal hůř než já… Byl u porodu poprvé, a když chlap u porodu vydrží, tak ho ty ženy musí obdivovat. Pro něj je to samozřejmě mnohem větší stres, protože vám nemůže pomoct a vidí milovaného člověka, který trpí. Má strach o vás i o miminko, takže buďme vděčné za muže, kteří jsou s námi u porodu," dodala nadšeně.

Hanychová prý třetím dítětem nekončí