Prachař se jí směje: Hanychová a jejích šest posledních zářezů na pažbě

Kdo zná Agátu Hanychovou, tak ví, že nevydrží být sama. Na sociálních sítích se sice tváří, že všechno zvládá, je matkou roku a tou nejlepší hospodyní, kuchařkou i zahradnicí, ale pravda je zřejmě někde jinde. Po večerech sedí a bulí do polštáře, protože prostě neuměla, neumí a nikdy evidentně umět nebude žít bez chlapa! Našla si tedy v pořadí od rozchodu s Prachařem šestého.

Sedm let žila Agáta Hanychová s Jakubem Prachařem, než přestal snášet její nevěry a rozešel se s ní. A že nebyla jedna, si asi nemusíte domýšlet. Nejprve mu modelka tvrdila, že jede za kamarádkou do Ameriky na nákupy, pravda byla ale úplně někde jinde. Z kámošky se vyklubal hokejista Jiří Tlustý, kterému dělala Hanychová pár dní společnost.

"My nemáme krizi, ale Agáta mi lhala! Tvrdila mi, že byla v Americe za kamarádkou, lhala mi celou dobu," vyjádřil se tehdy naštvaný Prachař pro Blesk.

Následovaly týdny hádek, ale nakonec se pár usmířil a dokonce počal dceru Miu. V tu dobu ale měla Agáta další nemanželský poměr, a to s fotografem Matějem Dereckem Hardem, který se do modelky zamiloval a doufal, že budou spolu. Aguš mu to prý vehementně tvrdila. Nakonec se i tento úlet provalil a Prachař zase odpustil, i když se ze začátku obával, zda je Mia vůbec jeho. Jenže poté, co se holčička, která jako by Jakubovi z oka vypadla, narodila, nemohlo být pochyb.

Podvody a nevěry Prachařovi zlomily srdce

Nakonec se ale stejně pár rozešel, a i když se to Hanychová, jak už je jejím zvykem, snažila opět slepit, Jakub tentokrát nepolevil a podal žádost o rozvod. Od té doby to jde s Agátou z kopece a svým dětem představuje jednoho tatínka za druhým.

Začalo to neznámým mladíkem jménem Václav, který byl moc hodný a pro Agátu by býval prý snesl i modré z nebe. Nechala ho ale s výmluvou, že potřebuje zlé chlapy. Další byl románek s realitním makléřem Zdeňkem Turkem, se kterým si užívala dovolenou na Bali, pak ji ale přestal bavit, tak na romantické fotky, kterými plnila Instagram, rychle zapomněla. Jeho místo nahradil po pár týdnech fotograf Marek Niessner. Aguš si společně s ním zřídila instagramový profil a měla spoustu podnikatelských plánů. Ale ani tenhle vztah dlouho nevydržel.

Následně přišel na řadu truhlář Adam Raiter, kvůli kterému si dokonce koupila obytňák a plánovala, že až ho Adam zrekonstruuje, vyrazí spolu do světa. S tímto exhibicionistou ji dokonce bavily stejné věci, showboard a hory tak byly na denním pořádku. Nakonec ani tento vztah nevydržel a nejen, že se Aguš nepříliš lichotivě vyjadřovala o jeho inteligenci, navíc ho obvinila z nevěry a vztah ukončila.

Zná i expartnera Týnuš Třešničkové

Sama zase ale klasicky nevydržela snad ani den. Jak jinak si vysvětlit výlet do Alp s bývalým milencem Týnuš Třešničkové, Ladislavem Biseniusem, který nemá úplně dobrou pověst. Dcera Žilkové se tak snažila romantický víkend zatlouct, jenže Ladislav se naštval a jejich společné fotografie poslal do médií. Tím měl u modelky útrum.

No a nyní jsem u posledního zářezu na pažbě. Tím je pár týdnů muž, kterému influencerka tajemně říkala "mekáč" a opět se ho trapně snažila zazdít před médii. Nakonec se ale na dovolené v Itálii rozhodla, že je čas světu představit dalšího partnera, který jí nějaký ten měsíc bude zahřívat postel. Tentokrát jde o Honzu Loskota, o kterém zatím nevíme, zda ve fast foodu pracuje nebo je jen jeho oblíbeným jídlem. Jistě se ale dozvíme víc, tedy, pokud ho Agáta zase nepustí po dovolené k vodě.

Jejím milencům se směje už i exmanžel Jakub Prachař. Na svůj Instagram si před několila dny napsal vzkaz, který byl jasné mířený na Hanychovou.

"Neni to špatná parta. Dovolená v karavanu v šesti je sen," zněl výsměšný post pod fotkou, kterou Prachař sdílel.

Na Agátu Hanychovou ve VyVolených se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube