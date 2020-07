Veronika Žilková o rozvodu dcery Agáty: "Byla jsem jí špatným příkladem!"

Ex manželé museli vyřešit majetkové poměry, během vztahu si totiž pořídili luxusní vilu v hodnotě několika milionů a Prachařová musela svého muže vyplatit.

Chybějící finance poskytla Agátě Prachařové, která se chce vrátit k jménu za svobodna, její maminka Veronika Žilková, která kvůli tomu dokonce prodala rodinnou chalupu. Co si ale herečka o rozvodu dcery myslí? A proč hledá vinu v sobě?

Agáta už bude zase brzy Hanychová.

Agáta Prachařová před pár dny prozradila webu Super.cz, že manželství s Jakubem by mělo být do konce léta rozvedeno, a vrací se ke svému dívčímu jménu!

"Rozvod se blíží ke konci. Na všem jsme domluveni, myslím si, že na konci prázdnin už budu rozvedená. Jakubovo jméno jsem si tehdy vzala z lásky. Nikdy jsem z něj nadšená nebyla. Těším se až budu zase Agáta Hanychová," tvrdí.

Maminka ex modelky Veronika Žilková má také na celou věc svůj názor, který nedávno řekla deníku Pluska.sk!

"Při rozvodu je nejdůležitější rozejít se přátelsky. Já jsem se rozvedla dvakrát a oba byli moji kamarádi. To je velmi důležité a myslím si, že jim se to podařilo. Kuba se odstěhoval před rokem a zatím si myslím, že se jim daří být dobrými rodiči. Pro děti je to velmi důležité. Někdy se rodina prostě rozpadne," tvrdí herečka, zároveň ale přiznává, že má i svůj podíl viny!