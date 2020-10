Agáta Hanychová po rozvodu: Prachaře má stále doma, jak se ho chce zbavit?

"Sedačku vybral on, ale já si na ni koupím polštáře, které by mi on předtím nikdy nedovolil. Nebo tady nevisely fotky dětí, protože to Jakub nemá rád. Takže když se odstěhoval, všechny zdi jsem zaplnila fotkami dětí. Takové ty protesty, které lidé dělají. Teď jsem se uklidnila, sundala jsem je a nechala jsem jenom jednu," řekla Hanychová výše zmíněnému webu.

Veliké změny u Agáty nejsou jen v domě, kvůli nové lásce totálně změnila image i postoj k životu! "Jakub vždycky chtěl, abych si sundala ty příšerné umělé vlasy a nechala si svoji barvu. Nikdy jsem na to neměla koule. V krátkých vlasech a ve své barvě jsem si připadala nevýrazná," říká Hanychová, kterou tento krok donutil udělat až její aktuální partner!

Dvojnásobná maminka se netají tím, že je zamilovaná až po uši! "Ty dva vztahy předtím, to byla jen nálepka na bolavé srdce a jakési honění ega. Tohle je rozumný, dospělý muž. Předtím jsem nebyla vnitřně zahojená a proto to asi nešlo. Myslím, že s Tomášem je to jiný. Zatím spolu nechceme bydlet, ale jsme co nejčastěji spolu," uzavřela. Nezbývá než popřát hodně štěstí a snad to bude do třetice všeho dobrého!