Agáta Hanychová schytala kritiku za vizážistku: Klaunské malování budí otázky

Agáta Hanychová je i v pokročilém stádiu těhotenství stále velice aktivní a s rostoucím pupíkem obráží jeden mejdan za druhým. Budoucí trojnásobná maminka se také denně věnuje natáčení svého pořadu Holčičky, který vysílá její partner Jaromír Soukup na své TV Barrandov. Hanychová má dokonce v maskérně k dispozici vlastní vizážistku, která ji před každým dílem namaluje, podle fanoušků ale Agátě výrazný make-up spíše škodí a bez něj vypadá mnohem lépe.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se už brzy dočkají prvního společného potomka. Mediální magnát s influencerkou očekávají dceru Rozárku a i když je Agáta už v pokročilém stádiu těhotenství, její program tomu rozhodně neodpovídá.

Místo aby se Hanychová šetřila, obráží jeden večírek za druhým a v týdnu každý den natáčí nové epizody své talkshow Holčičky. Těhotná hvězda se netají tím, že hodlá pracovat i krátce po porodu a z toho důvodu si sehnala filipínskou chůvu, která se bude o miminko starat od jeho prvních dní.

"Chci mít chůvu hned po porodu, Filipínku. Aby mi pomáhala, Jaromír i já pracujeme, takže ji budu potřebovat," svěřila se nedávno v živém vysílání na Instagramu. Hanychová tak naplno využívá poslední čas než porodí a i s obřím pupíkem jezdí do studií televize Barrandov natáčet svůj pořad. Podle diváků by ale měla Agáta urychleně vyměnit vizážistku, jelikož ve většině dílů Holčiček vypadá jako šašek.

Jako klaun

"Můžu ještě chodit bez make-upu?" zeptala se Agáta Hanychová svých sledujících na Instagramu a přidala dvě fotografie. Na jedné má budoucí trojnásobná maminka profesionálně nalíčenou tvář a na druhé je bez make-upu a porovnání snímků vzbudilo u fanoušků okamžité reakce.

"Je to lepší, než ten cirkusácký make-up ve vašem pořadu," shodují se sledující na tom, že je influencerka před kamerou často zbytečně zmalovaná a spíše jí to škodí, než přidává na kráse.

"Sluší vám to více přirozeně ten make-up je jako u klauna přehnané. Vy jste krásná žena i bez, nepřehánějte to, stačí ty řasy a nehty," radí Agátě její fanclub. "Když přestaneš dělat to s tou pusou (dělá to z tebe klauna), tak určitě ano. Vypadáš dobře," opakují se stejné názory v diskuzi. O Hanychové je ale známo, že si kritiku k srdci příliš nebere, a tak je otázkou, zda svůj styl malování do budoucna zmírní, nebo zůstane u výrazného make-upu, jako tomu bylo doposud.

Hanychová by prý měla vyměnit vizážistku