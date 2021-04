Agáta Hanychová má zpátky své příjmení, naposledy se pak vyjádřila k rozvodu

Agáta Hanychová má oficiálně zpátky své dívčí příjmení. Půl roku od rozvodu už nemá v občance Prachařová. Sama naznačuje, že bůhvíjaké vítězství to pro ni není. Ba naopak. Rozpad manželství je pro ni selháním.

Jakub Prachař toužil po Agátě roky. Byla jeho osudovou ženou. Kdyby věděl, jak bude jejich manželství vypadat, možná by ji raději nepoznal. Dost možná to má podobně i Agáta. Teď už je ale všechno definitivně za ní.

Půl roku od rozvodu dostala novou občanku, kde má změněné příjmení. Už není Prachařová, ale vrátila se ke svému dívčímu příjmení Hanychová.

„Stejně mě všichni brali jako Hanychovou a hodně lidí mě tak oslovovalo. Lituji, že jsem si nechala změnit příjmení, ale to ke svatbě prostě patří. Rozvod nikdy není šťastná věc a není to důvod ke slavení. Vždy jde o lidské selhání, obzvlášť když jsou v tom děti,“ řekla Agáta Blesku.

Rozvod je pro ni životní prohra

Podle všeho s rozvodem ještě stále není vyrovnaná, ale vyjadřovat se k němu už nechce. Tématům týkající se jejího soukromí se vyhýbá. Události z běžného chodu dne však prozrazuje ráda. Když ji pak krátce po vydání nové občanky chytili policajti, nezapomněla se pochlubit.

„Pár hodin jsem měla novou občanku a chytla mě policie, protože jsem udělala přestupek. Naštěstí byli milí. Řekla jsme jim, že mi přece nemůžou zkazit radost z nového příjmení, a oni řekli, že mě stejně znají jako Hanychovou, a ne Prachařovou,“ popsala svoji cestu z úřadu.

Snad jí nové příjmení konečně přinese štěstí

Po několika nevydařených vztazích se dala dohromady s Adamem Raiterem, se kterým to zatím klape. Alespoň podle sociálních sítí to tak vypadá. Doufejme, že je to tak i ve skutečnosti.

„Dokonalý! Už jsem si říkala, že je po štěstí, po lásce, po všem, a pak přijdeš s fakt pěkným chlapem. Ještě truhlářem. Sakra, musí vonět dřevem pořád,“ závidí jí ho fanynky na Instagramu. Adama by nejraději měly jen pro sebe, ale jeho srdce patří Agátě.

Hanychová chce být pro nového přítele krásná, na sociální síti ukazuje, jak se líčit

Zdroj: Instagram/Agáta Hanychová