Agáta Hanychová a Adam Raiter se rozešli: Proč poslala sexy truhláře k vodě?

Agáta Hanychová během life streamu na Instagramu přiznala další rozchod. S potetovaným truhlářem si dvojnásobná maminka stihla koupit karavan, jak s ním naloží? A co za rozchodem stálo tentokrát?

Agáta Hanychová zkouší od rozvodu s Jakubem Prachařem najít toho pravého. Zatím se jí to ale vůbec nedaří. Dvojnásobná maminka za rok vystřídala hned čtyři partnery a vždy po krátké době hlásala do světa, že už to konečně osudový muž.

Nejinak tomu bylo v případě Adama Raitera, kterého potkala na konci minulého roku. Svou lásku dvojice od začátku ventilovala na sociálních sítích a dokonce si spolu pořídili drahý karavan, se kterým plánovali jezdit po světě.

Jenže, uběhlo pár dní a vše je jinak. Romance s potetovaným truhlářem skončila a Hanychová přiznala, že se svým milencům příliš přizpůsobuje.

Hanychová se mění s milenci jako chameleon, přiznává, že to je chyba

Agáta Hanychová se každému ze svých milenců, vzhledově i koníčky, snažila co nejvíce přiblížit. Když chodila s Tomášem Sobolem, úplně přestala používat make-up, sundala umělé vlasy i nehty, s Raiterem se z ní zase stala zapálená snowboardistka a milovnice karavanů a takhle bychom mohli pokračovat.

Přílišná snaha dělat vše pro muže, je ale spíše na škodu, což si bývalá modelka uvědomuje. "Jo je fakt, že se těch chlapům vždycky hodně přizpůsobuju, to asi budu muset změnit," svěřila se sledujícím na Instagramu.

Hanychová se nechtěla v rozchodu s Raiterem příliš rýpat, přes to ale přiznala, že neproběhl v přátelském duchu. "Ano, rozešli jsme se. Na rozdíl od něj jsem dospělá a mu nedala unfollow, jako on mně. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat," řekla s tím, že karavan, který si s truhlářem pořídila, hodlá dodělat i bez jeho pomoci.

"Budu jezdit sama s dětma," plánuje Hanychová

"Obytňák je můj, platila jsem ho, takže si ho nechám, stojí mi na zahradě. Sháním truhláře, který by mi pomohl s dokončením interiéru. Prostě budu jezdit sama s dětma," plánuje Hanychová, která prý dodávku zvládne řídit i bez Raitera.

I když byla dvojnásobná maminka ke svým fanouškům upřímná, místo podpory se spíš dočkala ostré kritiky za střídání partnerů.

"Agi sorry, musím to napsat. Věřím, že jsi fajn holka, ale upřímně myslím, že problém není s chlapama, ale s tebou. Měla by ses naučit chvilku být sama a zapracovat na sobě. Jsi máma dvou dětí a chováš se jak puberťačka a hlavně hned si ty chlapy taháš domů, děláš velké plány a pak z toho nic. Vykašli se na to už, zaměř se sama na sebe a chvilku si dej od chlapů pauzu. Štěstí nenajdeš v tom, že musíš mít za každou cenu vedle sebe chlapa. A hlavně pro ty děti to není opravdu dobré, promiň," navezla se do Agáty jedna ze sledujících a rozhodně nebyla sama.

"No, nebudu říkat, že si dám od chlapů pauzu, to už tady bylo a už je to trochu trapný," ohodnotila situaci Hanychová s jistou dávnou sebereflexe. Jak dlouho bude sama tentokrát, to ukáží až příští týdny.

Hanychová se rozpovídala o svém soukromí.