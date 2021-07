Agáta Hanychová v koncích: Stesk po dětech a rozchod s panem Mekáčem?

Agáta Hanychová ještě nedávno pěla chválu na svého nejnovějšího milence Honzu Loskota, kterého přezdívá pan Mekáč. Poslední dny se ale po něm záhadně slehla zem a dvojnásobná maminka sdílela podivný status o nevěře.

Agáta Hanychová se od rozvodu s Jakubem Prachařem ve vztazích doslova plácá. Bývalá modelka se snaží najít pravou lásku, známosti ale střídá každé tři měsíce.

Velice nadějně vypadal vztah se svalnatým truhlářem Adamem Raiterem, Hanychová si s ním pořídila karavan a plánovali spolu objet svět. Jenže uplynulo čtvrt roku a vše bylo jinak.

Po pátém rozchodu se Agáta rozhodla raději své soukromí chvilku tutlat, dlouho to ale nevydržela. Honzu Loskota alias pana Mekáče představila veřejnosti během nedávné dovolené v Itálii a pěla na něj samou chválu. "Já myslím, že teď mám takový rekord v tutlání. Jsem zadaná a jsem šťastná. Tentokrát jsem se rozhodla, že jak jsem pokaždé dávala ty kluky na Instagram dřív, než jsem znala jejich příjmení, tak to dělat nebudu. Dokonce pracuje, je to dospělej, zodpovědnej chlap, což je pro mě veliká změna. Já si hledám takový projekty, třeba když nemá práci nebo je tlustej, tak já mu s tím pomůžu. Tady u toho je blbý, že jeho nemusím měnit. Dokonce vaří líp než já, takže to bude takovej challenge pro mě," řekla nedávno webu super.cz.

Je láska Hanychové a pana Mekáče v ohrožení?

Ještě před týdnem sdílela Agáta Hanychová pravidelně s Honzou Loskotem zamilovaná videa a fotky a vypadalo to, že jejich vztah zatím funguje.

Jenže, stejně jako jeho předchůdci, se najednou pan Mekáč z Instagramu Hanychové nenápadně vytratil a nahradila ho reklama a děti. To většinou bývá znamení, že je zle!

Dvojnásobná matka ještě přilila oheň do kotle, když přidala do stories podivná slova o nevěře. "Žena potřebuje k nevěře muže. Nadprůměrná žena nadprůměrného muže. Muž potřebuje k nevěře ženu. Jakoukoliv. (George Sand)"

Poslední dny navíc tráví Hanychová různými sportovními aktivitami, po novém milenci se ale slehla zem. Že by v tajnosti proběhl další rozchod? To ukáže až čas. Kromě vztahů má ale Agáta i další trápení, špatně snáší střídavou péči, kterou má nastavenou u obou dětí.

Hanychová obě děti posílá pravidelně k tatínkům, nadšená z toho ale není

Agáta Hanychová má s hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou syna Kryšpína a s Jakubem Prachařem dceru Miu. Obě děti jsou aktuálně ve střídavé péči, což znamená, že polovinu času žijí u svých otců.

Tento fakt ale snáší Agáta těžce, děti jí totiž chybí. "Ještě to druhý a budu nejšťastnější na světě. Ta střídavka je občas fakt šílená," napsala k fotce se starším synem a přidala brečící smajlíky.

V komentářích se ihned strhla lavina podpůrných komentářů od jiných maminek, které též mají své potomky ve střídavé péči. "Děti nejsou nikde doma… Jsou furt jak na dočasné dovolené někde, děsná blbost. Láska otce je důležitá, styk s ním ještě důležitější, ale doma má mít dítě jenom jedno, aby nebylo jak turista," shodují se na tom, že pendlování do dvou domácností není ideální. Prachař i Dopita se ale vzorně starají a tak Hanychová jistě nemusí mít starost, že by dětem v její nepřítomnosti něco chybělo.

Hanychová se naplno pustila do cvičení.