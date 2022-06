Agáta Hanychová překvapila fanoušky: Rozchod s chirurgem Andrejem?

Vypadá to, že po náročném hledání našla konečně Agáta Hanychová toho pravého. S chirurgem Andrejem Nikovem randí dvojnásobná maminka již od loňského listopadu. Jelikož se ale fešný lékař poslední dny neobjevil na jejím Instagramu, začaly se na Agátu množit dotazy, jak to s láskou vlastně mají.

Agáta Hanychová po rozvodu s Jakubem Prachařem dva roky střídala milence společně s ročním obdobím, divokou etapu už má ale bývalá modelka nejspíš za sebou a již na téměř sedm měsíců zakotvila u pohledného lékaře Andreje Nikova.

I když Agáta svůj nejnovější úlovek pravidelně opěvuje na sociálních sítích, nepřející jedinci už netrpělivě čekají, kdy oznámí Hanychová další krach vztahu.

Poslední dny se Andrej navíc přestal objevovat na stories Agáty a proto jí čím dál častěji chodily dotazy, zda náhodou neproběhl tichý rozchod. Hanychová ještě přiložila ke spekulacím během živého vysílání, kde prohlásila, že už s chirurgem netvoří pár.

S doktorem nejsem

Jelikož se Agátě Hanychové poslední dny stále častěji množily otázky na vztah s Andrejem Nikovem, rozhodla se s fanoušky sdílet zamilovaný snímek.

"Pro všechny otázkáře," napsala stručně ke snímku, na kterém se tulí ke svému příteli.

O den později živém vysílání z letiště pak Hanychová ale fanoušky opět zmátla, když naplno řekla, že s Andrejem není. "Jste s doktorem, nebo ne?" zeptala se jedna ze sledujících. "Nejsem a co jako?" odsekla Agáta naštvaně a dodala: "Neřešte to!" Tím ale samozřejmě probudila zvědavost, jak to doopravdy s partnerem mají. Hanychová si ovšem jistě nenechá tajemství pro sebe a po návratu fanouškům prozradí, zda romance s Nikovem pokračuje nebo po sedmi měsících skončila.

Hanychová ohledně vztahu s doktorem mlží