Agáta Hanychová a její ostré vzkazy z Instagramu: Sprostá píseň pro Soukupa?

Agáta Hanychová na konci léta oznámila rozchod s Jaromírem Soukupem, důvody rozpadu vztahu si ale dvojice nechala pro sebe. Z příspěvků, které influencerka v poslední době sdílí je ale jasné, že je pro ni situace velice bolestivá a svému ex posílá ostré vzkazy

Agáta Hanychová už v několikátém příběhu neboli instastories sdílela stejnou píseň od Lily Allen s příznačným názvem Fuck you. V refrénu se zpívá: Se*u na tebe, zvysoka na tebe se*u, protože nesnáším všechno, co děláš a nesnáším celou tu tvoji partu, tak se od nás prosím drž dál.

K tomuto pikantnímu vzkazu pak připojila selfie s klasicky našpulenou pusou "na kačera". Co a nebo komu tímto chtěla Hanychová sdělit, to už si nechala pro sebe. Fanoušci si ale samozřejmě takto krátce po rozchodu vyložili opakovanou provokaci směrem s Jaromíru Soukupovi, a to i přesto, že se snažila Agáta vysvětlit, že se rozešli v dobrém.

"Rozešli jsme se jako přátelé, rozumní lidé, kteří došli k závěru, že k sobě nepatří. To, na čem nám oběma nejvíc záleží, je a vždycky bude naše dcera Rozárka. Beru to jako životní prohru, na které neseme vinu oba," napsala v oznámení na sociální stíti.

Velkolepá oslava Miy

Po rozpadu vztahu s mediálním magnátem se Agáta Hanychová soustředí hlavně na své tři potomky. V půlce týdne oslavila prostřední dcera Mia, kterou má z manželství s Jakubem Prachařem, šesté narozeniny a na zahradě se konala velkolepá oslava.

Malá blondýnka se dočkala opulentní párty, kam kromě kamarádů dorazil i její idol Jan Bendig, který jí zazpíval nejen narozeninovou píseň, ale také řadu hitů ze svého repertoáru, což oslavenkyni potěšilo, jelikož je jeho veliká fanynka. Nechyběla samozřejmě pyšná babička Veronika Žilková, která tančila jako zamlada a na vnoučata s láskou dohlížela.

Hanychová si dala záležet i na výzdobě, která byla kompletně ve stylu Barbie a dokonce nechala přistavět speciální fotokoutek, kde se hosté mohli vyfotit v krabici od ikonické panenky. Podobně pojala oslavu prvních narozenin svého syna Diona také Zuzana Plačková, tam ale tématicky vévodil film Shrek.

Hanychová se po rozchodu věnuje hlavně svým třem dětem