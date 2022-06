Agáta Hanychová už četné rozchody neprožívá: Není mi to líto, zvykla jsem si

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová před pár dny přiznala další rozchod, tentokrát s chirurgem Andrejem Nikovem, se kterým randila od loňského listopadu. Dvojnásobná maminka už si prý na časté rozpady vztahů zvykla a nijak zvlášť je neprožívá.

Agáta Hanychová se po rozvodu s Jakubem Prachařem pořádně rozjela. Dvojnásobná maminka používá seznamovací aplikaci a za poslední dva roky se stihla seznámit, dát dohromady a rozejít s mnoha milenci.

Vztahy Hanychové vždy ztroskotaly po třech měsících známosti, výjimkou ovšem byl poslední románek s chirurgem Andrejem Nikovem, se kterým vydržela Agáta celých osm měsíců.

Nakonec ale ani fešný lékař nebyl ten pravý a influencerka opět zůstala na ocet. Dle svých slov už ale rozchody nijak neprožívá.

Nikdy nelituji

Agáta Hanychová dělá na svém Instagramu pravidelně živá vysílání, ve kterých se nebojí otevřeně mluvit i o osobních tématech. Tentokrát ji fanoušci zahrnuli otázkami na bývalé vztahy.

"Žádnýho vztahu nelituju, já nikdy nelituju ničeho, v čem jsem byla, protože mi to přijde hloupý," odpověděla Agáta, která má už pořádně dlouhý seznam bývalých partnerů a milenců. Žádný vztah ale prý Hanychová neoplakává a bere to tak, jak to je. "Ne, není mi to líto, já už jsem si na to nějak zvykla. Jestli někdo není dobrej na vztahy, jsem to já," svěřila se sledujícím během vaření salátu.

V kuchyni se prý v době manželství s Jakubem Prachařem příliš neobjevovala, o to více si nyní u plotny užívá. "Mě to teď baví, když jsem žila s Prachařem, tak mě to s*alo, protože mě k tomu vůbec nepouštěl, ale od té doby, co žiju sama, mě to fakt baví," uzavřela.